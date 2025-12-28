  • 28 Dicembre 2025 -
Politica | Slider | Vittoria

Vittoria. Arturo Barbante è il nuovo Assessore alla Cultura. Succede all’uscente Paolo Monello

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 28 dicembre 2025 – Cambio nella Giunta di Vittoria: Paolo Monello, in carica dal 2023, come si sa dimessosi nei giorni scorsi per motivi strettamente personali, ha rimesso la delega. Al suo posto, il Primo Citadino Aiello ha nominato come nuoovo assessore ai Beni culturali Arturo Barbante, figura molto conosciuta nel panorama locale.

“Dopo la decisione che rispetto, di Paolo Monello, assessore della mia Giunta sin dal 2023, di rimettere la delega, afferma Aiello, non ho avuto titubanze e ho invitato Arturo Barbante per l’importante ruolo di assessore ai Beni culturali. Tante persone che stimo mi hanno confermato che Barbante è la persona più adatta. E il consenso attorno a questa scelta è ampiamente condiviso da settori importanti della vita culturale e civile di Vittoria. A parere di tanti, Arturo è l’operatore culturale più prestigioso, giovane nel cuore e nell’animo, ed educatore di giovani”, conclude Aiello.

© Riproduzione riservata
