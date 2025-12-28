  • 28 Dicembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica. Aggredisce personale Polizia e Capitaneria di Porto, arrestato

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 28 dicembre 2025 – La Polizia di Modica, unitamente ai militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, un 27enne, pregiudicato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Il giovane, accompagnato presso il Commissariato per accertamenti in relazione ad alcuni furti ai danni di esercizi commerciali del centro storico, si è sottratto al controllo, tentando di fuggire, ma è stato prontamente bloccato dal personale e da alcuni militari del Capitaneria di Porto, presenti in quel momento.
Il giovane ha opposto una forte e violenta resistenza agli operanti, colpendoli con calci e pugni, cagionando loro delle lesioni personali, per cui due agenti e tre militari hanno dovuto far ricorso alle cure mediche presso il locale nosocomio.
Pertanto, si è proceduto all’arresto, e l’indagato è stato associato presso la Casa Circondariale di del capoluogo, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

