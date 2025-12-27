  • 27 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 27 Dicembre 2025 -
chiaramonte gulfi | Sindacale

Le criticità della zona artigianale di Chiaramonte Gulfi al centro dell’incontro tra imprese, Cna e amministrazione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Chiaramonte Gulfi, 27 dicembre 2025 – Zona artigianale, incontro a Chiaramonte Gulfi, ospitato negli uffici di Agromonte: un momento di confronto significativo tra l’amministrazione comunale e le imprese della zona artigianale. Per il presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giampaolo Roccuzzo, “la partecipazione totale dei titolari delle aziende è stata un chiaro segnale dell’importanza attribuita al bando della Regione Sicilia, un’opportunità attesa e monitorata con grande interesse già al centro di un precedente confronto tra la giunta municipale e la Cna”. Il sindaco Mario Cutello e l’assessore al ramo Antonio Incardona, insieme al presidente territoriale Roccuzzo e al responsabile della Cna di Comiso Andrea Distefano, hanno ascoltato con attenzione le esigenze e le priorità espresse dagli imprenditori. Tra i temi emersi con maggiore urgenza, l’illuminazione e la videosorveglianza si sono rivelati aspetti condivisi da tutti, riconosciuti come fondamentali per migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’area.

Particolare attenzione è stata dedicata, poi, alla gestione delle acque bianche, un problema sentito a causa di impianti idrici spesso inadeguati. Su questo fronte, si è aperta la strada a interventi mirati per rafforzare la resilienza delle infrastrutture. Non meno rilevanti le questioni legate alla depurazione dell’aria, alla vigilanza della zona e al miglioramento del manto stradale, tutti punti su cui si renderanno necessari interventi concreti. Il sindaco ha inoltre annunciato l’avvio di trattative per il potenziamento della rete in fibra ottica, rispondendo così a una delle tante necessità emerse durante il confronto. La Cna ha ribadito il proprio impegno a supportare le imprese affinché le istanze raccolte trovino spazio e attenzione nelle politiche di sviluppo locale.

“Un obiettivo chiaro raggiunto per tutta la provincia – commenta il segretario territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo – abbiamo spinto le nostre interlocuzioni negli ultimi anni affinché arrivasse un intervento pubblico per riqualificare le zone artigianali, che da sempre sono state al centro della nostra azione sindacale, ma ormai carenti e non al passo con i tempi. Continuiamo a considerare le zone per insediamenti produttivi un biglietto da visita delle nostre città e del nostro modo di fare impresa, creando innovazione e occupazione”. Prossimo appuntamento il 7 gennaio, quando il dialogo si sposterà a Comiso per un incontro con il sindaco a palazzo di Città, seguito da ulteriori confronti con le amministrazioni comunali su cui ricadono le altre zone artigianali presenti in provincia di Ragusa, facendo, naturalmente, riferimento ai contenuti del bando regionale.

© Riproduzione riservata
587157

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube