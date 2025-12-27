  • 27 Dicembre 2025 -
  27 Dicembre 2025
Cultura | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Un libro per non dimenticare, Stefano Nicosia esplora il rapporto tra la Chiesa cattolica e la Shoah

Monterosso Almo, 27 dicembre 2025 – Nei locali della chiesa di San Giovanni Battista alle 19 verrà presentato il libro di Stefano Nicosia dal titolo “ Tre Papi del ‘900 davanti all’orrore di Auschwitz”. Modererà la presentazione lo storico professore Angelo Schembari.
Sarà presente l’autore. L’iniziativa è della Parrocchia di San Giovanni Battista con il patrocinio del Comune di Monterosso Almo. Un’opera intensa quella di Stefano Nicosia, che nel suo nuovo volume affronta con rigore storico e profondità teologica il complesso rapporto tra la Chiesa cattolica e la Shoah. Il libro si concentra in particolare sulle risposte spirituali e umane al cuore dell’orrore di Auschwitz, aprendo una riflessione coraggiosa sulla memoria, la fede e la responsabilità morale.
Attraverso l’analisi dell’atteggiamento di tre Pontefici nei confronti della tragedia del genocidio ebraico, Nicosia evidenzia il cammino della Chiesa nel promuovere dialogo interreligioso e riconciliazione, tracciando un percorso che va dal silenzio al pentimento, dalla distanza alla solidarietà. Spiccano nel testo le figure emblematiche di Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz, ed Elisa Springer, sopravvissuta e testimone, due volti della resistenza spirituale e della forza interiore che hanno sfidato l’annientamento. Le loro storie diventano simbolo di fede vissuta fino all’estremo e di umanità che non si piega al male.
Un’intera sezione è dedicata alla lotta contro il negazionismo e al valore della memoria storica, intesa come fondamento imprescindibile per costruire una cultura della pace e per educare le nuove generazioni alla verità e alla giustizia.
Il volume di Nicosia si presenta dunque come un’opera di grande attualità e valore, capace di unire storia, etica e spiritualità, offrendo uno strumento prezioso per comprendere il passato e per affrontare le domande ancora aperte sul “silenzio di Dio” e sulla coscienza collettiva davanti all’indicibile.

