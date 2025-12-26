  • 26 Dicembre 2025 -
Modica | Ragusa | Sindacale | Slider

Ticket sanitari, stop al balzello di 1,50 euro: l’UNC Modica vince la battaglia contro le commissioni illegittime

MODICA, 26 Dicembre 2025  – Una vittoria concreta per le tasche dei cittadini iblei e un punto a favore della legalità amministrativa. L’Unione Nazionale Consumatori (UNC) di Modica annuncia con soddisfazione l’eliminazione della commissione di 1,50 euro precedentemente applicata ai pagamenti elettronici dei ticket sanitari presso l’ASP di Ragusa. Una sovrattassa che l’associazione aveva fin da subito bollato come “illegittima, ingiustificata e discriminatoria”.

Il caso, che aveva sollevato un polverone mediatico, è stato risolto grazie a un’azione ferma e strutturata portata avanti dagli avvocati Antonino Di Giacomo e Stefano Di Giacomo.

L’UNC di Modica non si è limitata alla denuncia pubblica, ma ha messo in campo una strategia legale complessa che ha visto l’invio di istanze e diffide formali non solo all’ASP di Ragusa e all’Istituto Tesoriere, ma anche segnalazioni mirate all’AGCOM e all’Assessorato Regionale della Salute. L’obiettivo era sanare un’anomalia che appariva unica nel panorama siciliano e che penalizzava chi sceglieva di utilizzare i pagamenti tracciabili.

“È la dimostrazione che un’azione determinata, supportata da argomentazioni giuridiche fondate, può ristabilire correttezza e trasparenza nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e utenti”, dichiarano i legali Antonino e Stefano Di Giacomo. Secondo l’associazione, il risultato raggiunto non è solo un risparmio economico, ma il ripristino di un principio di equità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici.

Nonostante il successo, l’attenzione resta alta. L’Unione Nazionale Consumatori ha, infatti, inviato un sollecito formale ai vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale affinché il provvedimento non resti solo sulla carta ma diventi realtà operativa in ogni angolo della provincia.

L’obiettivo è garantire l’immediata applicazione dell’esenzione e uniformità di comportamento, evitando che i cittadini possano ancora trovarsi di fronte a richieste di pagamento indebite per errori di comunicazione tra uffici.

L’associazione ha già fatto sapere che non abbasserà la guardia: “Vigileremo attentamente sull’effettiva attuazione della misura”, concludono i rappresentanti dell’UNC. Qualora dovessero persistere addebiti impropri, i consumatori sono pronti a nuove iniziative legali per tutelare i propri diritti”.

