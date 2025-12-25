Eccellenze modicane: Matteo Barone è il Miglior Gelataio di Sicilia

Modica, 25 Dicembre 2025 – Matteo Barone, il giovane titolare della gelateria di Frigintini che sta portando l’arte del sottozero siciliano ai vertici nazionali, è stato ospite dell’amministrazione comunale di Modica.

A soli 23 anni, Matteo rappresenta l’esempio perfetto di come la passione, unita allo studio e all’amore per le proprie radici, possa trasformarsi in un successo straordinario.

Il suo cammino verso l’eccellenza ha segnato tappe importanti negli ultimi mesi: a Novembre 2024 ha conquistato il titolo di Miglior Gelataio di Sicilia grazie alla sua creazione iconica, il gusto “Caffè negli Iblei”. Nella Finale Coppa Italia (Roma), si è distinto tra i primi 20 gelatieri d’Italia, portando i sapori della nostra terra sul palcoscenico nazionale. È stato ufficialmente insignito del prestigioso titolo di Maestro del Gelato 2026.

Durante l’incontro nella stanza del sindaco, Barone, che era accompagnato dal papà Giorgio, ha raccontato con l’energia dei suoi vent’anni il legame profondo che lo unisce la Città di Modica. “La sua filosofia – dice il sindaco, Maria Monisteri – è semplice quanto potente: valorizzare le materie prime locali trasformandole in ingredienti unici per le sue creazioni. Il suo successo non è solo un traguardo personale, ma un vanto per tutta la comunità e un invito per i giovani a credere nelle potenzialità del nostro territorio. Il talento di Matteo è la dimostrazione che l’eccellenza nasce dalla cura del dettaglio e dal rispetto per le nostre tradizioni.”

nella foto da destra, l’assessore Samuele Cannizzaro, Matteo Barone, Maria Monisteri e Giorgio Barone

