Modica in lutto: si è spento nel giorno di Natale Simone Cicero

Modica, 25 dicembre 2025 – Modica piange la scomparsa di Simone Cicero, venuto a mancare nel giorno di Natale all’età di 49 anni. Una notizia che ha profondamente colpito l’intera comunità e il mondo sportivo locale, dove Cicero era una figura molto conosciuta e stimata. Ha affrontato la malattia con indicibile forza d’animo, combattendo fino all’ultimo con grande dignità e senza mai lasciarsi abbattere dalle avversità. Un esempio di coraggio e determinazione che resterà impresso nel cuore di quanti lo hanno conosciuto. Storico presidente della Pro Volley Team Modica, Simone Cicero ha dedicato tempo, energie e passione alla pallavolo, contribuendo in modo significativo alla crescita sportiva e umana di tanti giovani atleti. Il suo impegno, sempre animato da entusiasmo e spirito di servizio, ha lasciato un segno profondo nel panorama sportivo cittadino. La sua scomparsa rappresenta un grande dolore non solo per i familiari e gli amici, ma anche per l’intero movimento pallavolistico e per la città di Modica, che perde un uomo di valori, capace di unire competenza, passione e umanità. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore, a testimonianza dell’affetto e della stima che circondavano Simone Cicero. Il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di chi ha condiviso con lui un tratto di strada, dentro e fuori dal campo.

