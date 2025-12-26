Finanziamento da 230mila euro per Acate: il Sindaco Fidone ringrazia il Senatore Sallemi per l’azione determinante nella Legge di Bilancio

Acate, 26 dicembre 2025 – Il Sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, esprime la propria gratitudine e quella dell’intera Amministrazione Comunale al Senatore Salvo Sallemi, per l’impegno profuso e l’azione concreta che ha portato all’inserimento nella Legge di Bilancio di un importante finanziamento di 230mila euro a favore del Comune di Acate.

“Questo atto rappresenta una testimonianza tangibile della sempre grande attenzione che il Senatore Sallemi riserva alla nostra comunità e all’intero territorio ibleo. In un momento particolarmente complesso per le finanze degli Enti Locali, caratterizzato da numerose esigenze e risorse limitate, un intervento mirato di tale portata assume un valore ancor più significativo”, dice Fidone.

“I fondi stanziati, frutto di un lavoro istituzionale sinergico e costruttivo, costituiranno una risorsa fondamentale per pianificare e realizzare interventi urgenti a vantaggio della collettività. Si pensa alla realizzazione di uno spazio pubblico per la comunità acatese”.

“Quando si lavora in sinergia con le istituzioni, i risultati sono evidenti”, dice Fidone. “Ringrazio ancora sentitamente il Senatore Sallemi per la sensibilità dimostrata e per la capacità di tradurre in azione concreta le istanze del territorio. È la prova che, attraverso il dialogo e l’impegno comune, è possibile ottenere risultati importanti per Acate e per i suoi cittadini”

