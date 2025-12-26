Monterosso Almo riaccende la magia del Natale con la 39ª edizione del Presepe Vivente

Monterosso Almo, 26 dicembre 2025 – Un appuntamento immancabile per chi ama la tradizione, la cultura e l’atmosfera unica del Natale siciliano: torna il Presepe Vivente di Monterosso Almo, giunto quest’anno alla 39ª edizione. A partire da oggi pomeriggio , 26 dicembre, il quartiere Matrice si trasformerà in uno scenario incantato, pronto ad accogliere migliaia di visitatori in cerca di emozioni autentiche.

Organizzato dall’associazione

Amici del Presepe con il supporto dell’Amministrazione comunale, della Regione Siciliana, dell’ARS e del Libero Consorzio Comunale, l’evento rappresenta una delle rievocazioni natalizie più apprezzate dell’intera isola. Non a caso è stato definito da molti “il presepe più suggestivo della Sicilia”. Passeggiando tra le viuzze acciottolate del centro storico, illuminate da luci soffuse e profumate di tradizione, il pubblico potrà compiere un viaggio nel tempo. Le antiche botteghe riprendono vita con i mestieri di un tempo: il “curdaru ( cordaio), il firraru ( fabbro), la “lavannara ( lavandaia), lo scarparu ( calzolaio) e tanti altri personaggi ( più di cinquanta) che narrano la civiltà contadina degli anni ’50, tra gesti sapienti e antichi saperi. Le date da ricordare sono: 28 dicembre 2025, 1, 4 e 6 gennaio 2026. In ognuna di queste serate, il presepe offrirà un’esperienza che fonde fede, storia e bellezza paesaggistica, rendendo Monterosso Almo una tappa imperdibile del Natale in Sicilia.

