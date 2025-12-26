  • 26 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Dicembre 2025 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo riaccende la magia del Natale con la 39ª edizione del Presepe Vivente

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 26 dicembre 2025 – Un appuntamento immancabile per chi ama la tradizione, la cultura e l’atmosfera unica del Natale siciliano: torna il Presepe Vivente di Monterosso Almo, giunto quest’anno alla 39ª edizione. A partire da oggi pomeriggio , 26 dicembre, il quartiere Matrice si trasformerà in uno scenario incantato, pronto ad accogliere migliaia di visitatori in cerca di emozioni autentiche.
Organizzato dall’associazione
Amici del Presepe con il supporto dell’Amministrazione comunale, della Regione Siciliana, dell’ARS e del Libero Consorzio Comunale, l’evento rappresenta una delle rievocazioni natalizie più apprezzate dell’intera isola. Non a caso è stato definito da molti “il presepe più suggestivo della Sicilia”. Passeggiando tra le viuzze acciottolate del centro storico, illuminate da luci soffuse e profumate di tradizione, il pubblico potrà compiere un viaggio nel tempo. Le antiche botteghe riprendono vita con i mestieri di un tempo: il “curdaru ( cordaio), il firraru ( fabbro), la “lavannara ( lavandaia), lo scarparu ( calzolaio) e tanti altri personaggi ( più di cinquanta) che narrano la civiltà contadina degli anni ’50, tra gesti sapienti e antichi saperi. Le date da ricordare sono: 28 dicembre 2025, 1, 4 e 6 gennaio 2026. In ognuna di queste serate, il presepe offrirà un’esperienza che fonde fede, storia e bellezza paesaggistica, rendendo Monterosso Almo una tappa imperdibile del Natale in Sicilia.

© Riproduzione riservata
587115

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube