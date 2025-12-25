Liste d’attesa “azzerate”: il paradosso di Modica tra annunci trionfali e pazienti fantasma

Modica, 25 Dicembre 2025 – Mentre i vertici dell’Azienda Sanitaria celebravano, lo scorso 16 dicembre, la “quasi totale sconfitta” delle liste d’attesa, la realtà dei corridoi ospedalieri raccontava una storia opposta. È il caso del Signor L.G., un cittadino che, nonostante una prescrizione urgente per sospette vasculopatie cerebrali, si è ritrovato intrappolato in un labirinto di rinvii e “appunti a mano”.

Secondo la denuncia di Rosario Gugliotta, presidente del Comitato Civico Articolo 32, il meccanismo sembrava inizialmente funzionare: visita neurologica da effettuare entro 10 giorni; prenotazione fissata per il 15 dicembre (in linea con le promesse di efficienza della “triade” manageriale). L’azienda aveva garantito ambulatori aperti anche nei pomeriggi e nei festivi per smaltire l’arretrato.

Il corto circuito avviene al momento della prestazione. Il 15 dicembre, il paziente si presenta in ospedale ma viene rimandato a casa. La prova? Non una notifica ufficiale del sistema, ma un appunto scritto a mano sulla ricetta: visita rinviata al 23 dicembre.

Il sospetto sollevato dal Comitato è inquietante: questi rinvii manuali lasciano traccia nel sistema informatico? Se il sistema registra la prenotazione originale come “evasa” o non modificata, le statistiche inviate a Regione e Ministero risulterebbero immacolate, mentre il paziente resta ancora in attesa.

Il calvario non finisce qui. Il 23 dicembre, il Signor L.G. torna all’ospedale di Modica, ma subisce un secondo stop. Questa volta, però, nessuna traccia scritta. Al paziente viene comunicato verbalmente che sarà richiamato a data da destinarsi. In pratica, una sospensione del diritto alla cura senza alcun documento che lo attesti.

“Sorge il sospetto: nelle relazioni statistiche ufficiali, il signor L.G. risulta visitato secondo i termini di legge?” — dice Rosario Gugliotta.

L’intervento di Gugliotta si chiude con una stoccata diretta ai vertici ASP: mentre si brindano ai successi burocratici e alle “statistiche strombazzate”, i casi urgenti come quello del Signor L.G. restano nel limbo.

Le sospette vasculopatie cerebrali possono aspettare? Per la burocrazia, a quanto pare, sì.

