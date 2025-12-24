Paura sulla SS 115: Autotreno finisce fuori strada tra Avola e Cassibile

CASSIBILE, 24 DICEMBRE 2025 – Pomeriggio di vigilia di Natale segnato dal terrore lungo la Strada Statale 115. In un tratto compreso tra Avola e Cassibile, un mezzo pesante è uscito violentemente di strada, finendo la propria corsa nei campi adiacenti.

L’autotreno, che viaggiava in direzione Cassibile, ha improvvisamente sbandato, attraversando il margine della carreggiata. La motrice del veicolo è finita profondamente all’interno dei terreni limitrofi, rendendo le operazioni di recupero particolarmente complesse.

L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti riguarda un improvviso malore del conducente, che avrebbe perso il controllo del volante senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118. L’autista è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale; sebbene la prognosi rimanga riservata, l’uomo era vigile al momento del soccorso.

L’area è stata messa in sicurezza grazie all’intervento coordinato di

Vigili del Fuoco per la gestione dei rischi ambientali e meccanici, Polizia Locale, per i rilievi di rito e la gestione del traffico, e Squadre ANAS, per il ripristino della sede stradale.

