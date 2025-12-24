  • 24 Dicembre 2025 -
Attualità | Vittoria

La Polizia in visita al reparto di Pediatria e Neonatologia di Vittoria

Vittoria, 24 dicembre 2025 – Con l’approssimarsi delle feste natalizie il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria ha fatto visita al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, regalando momenti di gioia e serenità ai piccoli pazienti ricoverati.
La presenza dei poliziotti ha portato allegria nelle stanze e nelle aree comuni del reparto, tra gli sguardi sorpresi e sorridenti dei bambini e dei loro familiari. Durante l’incontro sono stati consegnati doni natalizi ai cinque bambini attualmente ricoverati e altri giocattoli sono stati destinati alla sala giochi, a disposizione dell’intera comunità del reparto.
Un gesto di vicinanza e solidarietà che conferma l’attenzione della Polizia di Stato verso i più piccoli, soprattutto in un periodo delicato come quello delle festività natalizie

