santa croce camerina | Sport

Promozione. Santa Croce Calcio, festa di Natale con l’auspicio di nuove soddisfazioni

Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 24 dicembre 2025 – Il Santa Croce calcio ha celebrato presso il ristorante “Il Giardino di Bianca” la festa di Natale con i suoi giocatori, il mister Fabio Campanaro e tutta la dirigenza.
L’occasione è stata anche per festeggiare l’ottimo girone d’andata e il terzo posto in classifica, risultato che ha riempito d’orgoglio l’intera squadra.

L’atmosfera è stata calda e festosa, con i giocatori che hanno condiviso momenti di gioia e di grande ilarità.
“Siamo una grande famiglia e siamo tutti uniti per raggiungere i nostri obiettivi”, ha dichiarato il mister Campanaro.

La squadra ha espresso la sua gratitudine ai tifosi per il loro sostegno costante e ha auspicato un girone di ritorno ancora più vincente.
“Il terzo posto è un risultato importante, ma non ci fermiamo qui. Siamo pronti a lavorare ancora più sodo per rimanere nelle posizioni alte della classifica”, ha aggiunto il mister.

La dirigenza del Santa Croce calcio si è detta soddisfatta del lavoro svolto dalla squadra e ha espresso la sua fiducia nel mister e nei giocatori.
La festa di Natale è stata anche un’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale con in testa il Sindaco Arch. Peppe Dimartino per la vicinanza alla società e per l’impegno profuso affinché si potesse ritornare a giocare nel nostro nuovo stadio e un altro ringraziamento particolare è andato a tutti coloro che dietro le quinte hanno contribuito al successo della squadra.

