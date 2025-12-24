“Le donne in Europa. Genere e generazioni”: a Palazzo Grimaldi un confronto sul presente e sul futuro

Modica, 24 dicembre 2025 – Si è svolto nel pomeriggio di ieri, nella prestigiosa cornice di Palazzo Grimaldi, il convegno “Le donne in Europa. Genere e generazioni”, un importante momento di riflessione e di proficuo confronto dedicato a un tema di grande attualità e rilevanza sociale. All’incontro hanno portato il loro saluto istituzionale il Sindaco Maria Monisteri Cashetto, la Presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo e l’Assessore Concetta Spadaro, rivolgendosi alle numerose partecipanti e sottolineando il valore dell’iniziativa come occasione di dialogo e crescita collettiva. Il tema delle donne in Europa interroga profondamente il nostro presente e il nostro futuro, ponendo al centro questioni cruciali quali responsabilità, opportunità e diritti. Un percorso – ha detto il Presidente del Consiglio comunale – che valorizza le differenze e promuove il dialogo tra le generazioni, riconoscendo i traguardi raggiunti ma anche le sfide ancora aperte. Il cammino verso una reale parità di genere, infatti, non può dirsi concluso e richiede un impegno costante e condiviso da parte delle istituzioni, del mondo associativo e di ogni singolo cittadino. Un sentito ringraziamento – è stato rivolto alle relatrici, la professoressa Agata Pisana e la dottoressa Angela Dell’Ali, per il prezioso contributo offerto attraverso un’analisi attenta e approfondita degli aspetti identitari, affrontati dal punto di vista psicologico e giuridico. L’incontro di oggi -hanno sottolineato il sindaco e l’assessore Spadaro – rappresenta inoltre una tappa significativa nella ripresa dei lavori della Consulta Femminile Comunale di Modica, confermandosi come un segnale concreto di attenzione e di rinnovato impegno sui temi della partecipazione, dell’inclusione e della parità di genere.

Salva