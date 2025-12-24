Tensione al “Guzzardi” di Vittoria: ausiliario colpito al Pronto Soccorso

Vittoria, 24 Dicembre 2025 – Ancora una notte di violenza in un ospedale della provincia di Ragusa. Mercoledì, intorno alle 23:30, presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero “Guzzardi” di Vittoria, un operatore sanitario è rimasto ferito nel tentativo di proteggere una collega.

Tutto è iniziato quando un uomo, giunto in ospedale con dolori al petto e accompagnato dai familiari, è stato accolto al triage. Durante le procedure di valutazione, il paziente ha iniziato a inveire pesantemente contro l’operatrice sanitaria di turno.

Nel tentativo di sedare la tensione e creare un perimetro di sicurezza per la collega, un ausiliario ha posizionato una barella come barriera davanti alla porta del locale triage. In quel momento, uno dei parenti del paziente è passato all’aggressione fisica, sferrando un pugno che ha colpito l’operatore alla mano. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di riportare la calma e identificare tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. Per l’ausiliario aggredito è stata formulata una prognosi di sei giorni.

Questo evento riaccende i riflettori sulla sicurezza dei lavoratori della sanità negli ospedali iblei, soggetti a crescenti episodi di intolleranza e violenza fisica durante lo svolgimento del proprio servizio.

