Modica | Slider

Modica avvia il percorso per la nuova Consulta Giovanile Comunale Incontro il 27 dicembre 2025 presso la Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo”

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 dicembre 2025 – Il Comune di Modica avvia ufficialmente il nuovo percorso di definizione della Consulta Giovanile Comunale, uno spazio di partecipazione, confronto e proposta dedicato alle giovani generazioni del territorio. L’Amministrazione comunale invita Organizzazioni, Enti, Associazioni, Fondazioni, Comitati, cittadini, gruppi informali e tutte le realtà sociali, culturali, educative, sportive e professionali che operano in favore dei giovani e che dispongono di una rappresentanza giovanile di età compresa tra i 16 e i 30 anni, a prendere parte al processo di costruzione della nuova Consulta. La Consulta Giovanile Comunale – sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili, Samuele Cannizzaro – nasce con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovere la partecipazione attiva alla vita pubblica e favorire iniziative a sostegno della crescita culturale, sociale e professionale delle giovani generazioni. Per una prima ricognizione delle realtà attive sul territorio e per avviare un momento di confronto e condivisione, – ha detto il Sindaco Maria Monisteri –  è stato fissato un incontro pubblico per il 27 dicembre 2025 alle ore 10.30, presso la Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo”. Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato il progetto “Prospettiva Giovane – Giovani in Europa”, finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ai sensi della Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 1, art. 6 – comma 19. Le realtà interessate sono invitate a partecipare direttamente all’incontro o a delegare una propria rappresentante o un proprio rappresentante giovane (16–30 anni), contribuendo così alla definizione del nuovo programma di lavoro della Consulta. È possibile manifestare la volontà di aderire alla Consulta Giovanile Comunale anche indipendentemente dalla partecipazione all’incontro, inviando l’apposito modulo di richiesta all’indirizzo email
politichegiovanili@comune.modica.rg.it
oppure alla PEC protocollo.comune.modica@pec.it.

La richiesta, firmata dal legale rappresentante, dovrà essere corredata dai dati dell’Ente richiedente, dallo Statuto, da una documentazione attestante almeno un anno di attività nel territorio del Comune di Modica e da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante. Per i gruppi giovanili espressione di movimenti politici e/o sindacali è sufficiente la richiesta a firma del referente territoriale.

