Modica, al via il ritiro dei voucher di Natale 2025: sostegno alle famiglie in difficoltà

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica 24 dicembre 2025 – Sono disponibili da oggi i voucher di Natale 2025 destinati al sostegno alimentare e alla solidarietà sociale per i cittadini in condizioni di disagio economico e/o stato di bisogno. L’iniziativa è promossa dal Comune di Modica e rivolta ai residenti in possesso dei requisiti previsti. A comunicarlo è il sindaco Maria Monisteri Caschetto, che evidenzia come i voucher rappresentino un aiuto concreto per le famiglie modicane, soprattutto nel periodo delle festività natalizie. I beneficiari sono i nuclei familiari composti da un solo componente, quelli da 2 a 4 componenti e le famiglie con oltre 4 componenti, secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali. I voucher possono essere ritirati presso gli uffici dei Servizi Sociali, in via Resistenza Partigiana 38/40 – Palazzo AZASI, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00. È inoltre prevista l’apertura pomeridiana il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.30. I buoni dovranno essere spesi entro e non oltre il 17 gennaio 2026 presso i supermercati accreditati aderenti all’iniziativa. Un intervento che conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le fasce più fragili della popolazione, rafforzando la rete di sostegno sociale sul territorio.

© Riproduzione riservata
587054

