Volley. Una suntuosa Green Sport Modica batte 3 a 0 la Pgs Juvenilia Catania e rafforza il primato

Pozzallo, 22 dicembre 2025 – Nel match giocatosi al palazzetto di Pozzallo per l’indisponibilità del geodetico di Modica, causa pioggia, la Green Sport Modica batte 3 a 0 la Pgs Juvenilia Catania centrando la settima vittoria consecutiva nel campionato di serie D/F girone D, vittoria che consente alla formazione allenata da trio Borgese-Failla e Pellegrino di rafforzare il primato del girone.

Buona la regia di Giannì che consente alle compagne guidate da Capitan Inì di aggiudicarsi il primo set ai danni della formazione ospite guidata dal duo Santonocito e Sciacca con il punteggio di 25/16.

Nel secondo set il sestetto modicano riesce a respingere la reazione della compagine catanese che si era portata avanti di sei punti ma gli attacchi di Cappello, Inì, Modica e delle due centrali Ruta e Micca e l’attenta fase di difesa e ricezione del libero Failla consentono di recuperare lo svantaggio e portare la formazione della contea sul 2 a 0, il set si conclude con il punteggio di 25/21.

Avanti 2 a 0 con i set la compagine modicana sotto di 4 punti registra l’infortunio di Ruta, si parla di distorsione al ginocchio sinistro, Capitan Inì & Co reagiscono e grazie all’ingresso di Bellaera e incitate dalle compagne in panchina Armenia, Nicastro e Cavarra , il sestetto modicano fa suo il set con il punteggio di 25/18.

La compagine modicana centra così la settimana vittoria consecutiva, vittoria che consente di rafforzare il primato in classifica.

Per il sodalizio modicano vanno registrate anche le vittorie nei vari campionati giovanili e in prima divisione, dove la compagine della contea è sempre più protagonista.

Adesso il sestetto modicano, oltre a godersi qualche giorno di riposo viste le festività natalizie, sarà al lavoro per preparare il prossimo match in programma sabato 10 gennaio 2026 a Vittoria dove affronterà la Koria Vittoria.

ASD GREEN SPORT 3 – ASD PGS JUVENILIA CATANIA 0

(25/16;25/21;25/18)

