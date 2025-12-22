Vittoria, rapina a mano armata da “Igiene & Sapone”: arrestato il responsabile (VIDEO)

VITTORIA, 22 Dicembre 2025 – Pomeriggio di paura in via Alfredo Cappellini, dove un giovane è stato tratto in arresto dalle forze dell’ordine subito dopo aver messo a segno una rapina ai danni del punto vendita “Igiene & Sapone”.

Secondo le prime ricostruzioni, il malvivente avrebbe fatto irruzione nell’esercizio commerciale armato di un’arma impropria. Sotto la minaccia dell’oggetto atto a offendere, il giovane ha intimato al personale di consegnare l’incasso. I dipendenti, mantenendo il sangue freddo vista la gravità della situazione, non hanno opposto resistenza, permettendo al rapinatore di prelevare con destrezza il denaro contenuto nella cassa.

Il tentativo di fuga del malvivente è durato però pochi istanti. Grazie al tempestivo intervento delle pattuglie presenti sul territorio, allertate dalle segnalazioni giunte al numero di emergenza, le forze dell’ordine sono riuscite a intercettare il soggetto, bloccarlo e trarlo in arresto prima che potesse far perdere le proprie tracce.

Sebbene il responsabile sia già in custodia, gli inquirenti stanno lavorando per definire con precisione l’identità del giovane e quantificare l’esatto ammontare del bottino recuperato. Fortunatamente, oltre al forte shock per i presenti, non si registrano feriti. Le immagini del sistema di videosorveglianza sono ora al vaglio degli investigatori per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.

foto/video Franco Assenza

