  • 22 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Dicembre 2025 -
Spettacolo | Vittoria

Il Teatro Vittoria Colonna inaugura il 2026 con il Concerto di Capodanno

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 22 dicembre 2025 – Il sipario del palcoscenico del Teatro Vittoria Colonna si aprirà il 1° gennaio 2026 con il tradizionale e attesissimo Concerto di Capodanno, prodotto dall’Associazione Sicilia Libera.
Protagonista della serata sarà la Lyric Orchestra, che accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra le più celebri opere della lirica e della musica classica per salutare l’arrivo del nuovo anno.
Da Donizetti a Bellini, passando per Verdi e Strauss, il programma propone alcune delle pagine più amate e suggestive del repertorio operistico e sinfonico. Sul palcoscenico, le grandi emozioni della musica prenderanno forma grazie alle voci del soprano Giulia Privitera e del tenore Davide Benigno, affiancati dall’Orchestra Gala Music, diretta dal maestro Ruben Micieli.
L’evento è organizzato dal Comune di Vittoria, con il patrocinio oneroso del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Vittoria, a conferma dell’impegno delle istituzioni nella promozione della cultura e della musica di qualità sul territorio.
Il Concerto di Capodanno rappresenta un appuntamento di grande prestigio, capace di unire tradizione, bellezza e partecipazione, offrendo alla città di Vittoria un inizio d’anno all’insegna dell’arte e dell’eccellenza musicale.
“Aprire il nuovo anno con la musica e con un evento di così alto valore artistico è un segnale importante per la nostra comunità. Il Concerto di Capodanno al Teatro Vittoria Colonna non è soltanto uno spettacolo, ma un momento di condivisione, bellezza e identità culturale. Ringrazio il Libero Consorzio di Ragusa, l’Associazione Sicilia Libera, gli artisti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, che conferma Vittoria come una città viva, capace di investire nella cultura come strumento di crescita e di coesione sociale. Il 1° gennaio sarà un’occasione speciale per iniziare il 2026 con emozione e speranza”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.
Per le prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nei giorni lavorativi, oppure cliccare sul seguente link https://www.festivalgalamusic.com/en/events/gala-lyric-orchestra-1

© Riproduzione riservata
586870

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube