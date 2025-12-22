Reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale Busacca Scicli: “Complimenti”!

Gent.le Redazione,

volevo fare gli elogi al reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale Busacca Scicli, diretto da Maurizio Floridia. Un reparto ben curato e molto professionale che in questi giorni ho avuto modo di osservare in quanto una mia stretta parente è ricoverata da circa 10 giorni. L’ambiante e il personale dimostrando a tutti i pazienti la massima professionalità, gentilezza e, soprattutto, sempre attivi alle esigenze. Un grande in bocca a lupo a tutto il personale medici infermieri e ausiliari un grande augurio di buone feste.

Franco Giannone, consigliere comunale di Pozzallo

