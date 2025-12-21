  • 21 Dicembre 2025 -
  21 Dicembre 2025
Ragusa | Sport

Basket. E’ della Passalacqua Ragusa il primo derby stagionale: espugnata Alcamo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Alcamo, 21 dicembre 2025 – Nonostante le assenze pesanti e la panchina corta, la Passalacqua Ragusa porta a casa il primo derby stagionale contro la Golfo basket Alcamo, una vittoria ottenuta sul campo di Alcamo dopo una partita combattuta e in cui le ragazze di Mara Buzzanca sono state anche penalizzate dalla situazione falli. Finisce 67-74, vince Ragusa l’ultimo turno di andata del campionato di basket di serie A2 femminile.

Alcamo inizia con Nicolic, Russo, Vella, Nielacna, Kraujunaite a cui la Passalacqua Ragusa oppone Stroscio, Moriconi, Narviciute, Di Fine e Johnson. La prima metà della frazione è complicata. Ragusa costruisce ma non realizza e perde qualche pallone di troppo mentre Alcamo riesce a concretizzare. Il primo canestro per Ragusa lo realizza Stroscio dopo tre minuti di gioco. Poi Alcamo cerca di prendere vantaggio prima con Nielacna e poi con Nikolic portando il punteggio sull’11 a 5. A quattro minuti dalla fine del tempino, coach Buzzanca chiama time out e catechizza le ragazze. Con le assenze di capitana Consolini e di Marika La Banca che assiste dalla tribuna, serve un extra impegno in campo e nessun calo di concentrazione. Al rientro, Stroscio ne piazza cinque di file, la prima bomba e il secondo tiro su assist di Johnson e Mazza con due iniziative per sonali porta Ragusa sul +1, vantaggio che manterrà fino all’inizio del secondo quarto. Saranno Di Fine e Moriconi a aumentare la forbice la prima con la precisione dalla lunetta e la seconda, penalizzata dai falli, con una tripla che porta la Passalacqua al +5, sul punteggio di 17-22 a 8’40” dalla sirena del riposo lungo. L’esperienza di Kraujunaite permette ad Alcamo di non perdere terreno, mentre Ragusa con Johnson, Stroscio e Di Fine continua a macinare tenendo le avversarie tra il -5 e il -6. La seconda frazione finisce con Ragusa avanti 37-40 e la possibilità, sfumata, a 8 secondi dalla fine, di costruire un ulteriore canestro con un tiro di Cedolini che prende il ferro. Al rientro dagli spogliatoi la Passalacqua Ragusa è in palla e difende con determinazione. E’un time out di Alcamo a cambiare gli ultimi 4 minuti di gioco con Ragusa a+9, sul punteggio di 40-49. Sono le tre stranire di Alcamo e ingranare la marcia infuocando ill pubblico complice la troppa fretta di Ragusa. Il terzo quarto di chiude con le padrone di casa avanti di una lunghezza, 52 a 51. L’ultimo quarto è infuocato. Ragusa ha quattro giocatrici con quattro falli, inibita in difesa e con Alcamo che non intende mollare. Ci pensano Stroscio e Moriconi: la prima impatta sul 58 a 58 dopo tre minuti a mezzo di gioco e la seconda che ne insacca quattro in venti secondi. E saranno i punti determinanti per la costruzione di una vittoria maturata anche assieme ai 18 messi a segno da una Johnson ritrovata.

“Abbiamo messo in campo carattere e determinazione, non abbiamo mai mollato nemmeno nei momenti difficili e con una situazione falli preoccupante. Non ci siamo lasciate intimidire – commenta a fine gara Mara Buzzanca, coach Passalacqua -. E’stata una vittoria importante non solo per i due punti in palio ma per la reazione di squadra dopo la brutta sconfitta di Matelica”.

Golfo basket Alcamo – Passalacqua 67-74

Il tabellino

16-17; 37-40 (21-23); 52-51(15-11); 67-74 (15-23)

Alcamo: Caliendo, Nicolic 10, Tempia 9, Mitreva 7, Russo 6, Schena 2, Vella, Buscemi ne, Thiam 2, Sarni, Nielacna 13, Kraujunaite 18. All. Ferrara

Passalacqua Ragusa: Mallo ne, Consolini ne, Cedolini 6, Mazza 6, Stroscio 18, Moriconi 11, Narviciute 8, Olodo, Di Fine 7, Johnson 18. All.Buzzanca

Note. Tiri da due: Alcamo 25/49 (51%) Ragusa 29/66 (43%); Tiri da tre: Alcamo 4/14 (28%), Ragusa 3/16 (18%); Tiri liberi: Alcamo 13/24 (54%) Ragusa 13/16 (81%); Rimbalzi: Alcamo 24, Ragusa 44: Palle perse, Alcamo 14, Ragusa 12; Palle recuperate Alcamo 5, Ragusa 4; Assist Alcamo 10, Ragusa 8.

Arbitri: Alessandro Fornaro e Andrea Bernassola entrambi di Roma.

© Riproduzione riservata
586827

