Attualità | Pozzallo

Pozzallo. La “Casa di Babbo Natale” al “Meno Assenza” riscuote tantissimo successo

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 21 Dicembre 2025 – La sala cultura “Meno Assenza” si trasforma in un luogo incantato per ospitare la magica “Casa di Babbo Natale”, un appuntamento imperdibile dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, in collaborazione col Comune di Pozzallo. In un’atmosfera resa speciale dallo scintillio delle luci, i bambini potranno non solo conoscere Babbo Natale ma potranno consegnare o imbucare in un’apposita casella la letterina con i desideri che, si spera, possano essere esauditi la notte del 25 dicembre.
Ad allietare l’atmosfera e a coinvolgere i partecipanti negli intrattenimenti saranno operatori professionisti; assieme a loro, il mitico Babbo Natale si prepara accogliere grandi e piccini con momenti fotografici e di incontro.
Lo stesso Babbo Natale (sì, proprio lui!) mi ha riferito che sono tantissime le letterine imbucate presso la sede del “Meno Assenza” ma ci sarà tempo fino al 6 gennaio per far visita alla sua casa, prima di andare via per le meritate vacanze post-natalizie.
Anche il cronista che ha redatto questo articolo ha voluto fortemente la fotografia con Babbo Natale ma, state tranquilli, non ho lasciato alcuna letterina per non sovraccaricare di troppo lavoro Santa Claus!

