Modica. Giulia Cappello vince il premio “Padua”, oggi a Ragusa la cerimonia di consegna

Modica, 22 dicembre 2025 – La ginnasta modicana Giulia Cappello è la vincitrice del premio “Padua” 2025.

La quindicenne, in forza alla Motyka Modica, oggi pomeriggio alle 17,30 nella sala “Gianni Molè” a Palazzo della Provincia a Ragusa riceverà il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia di premiazione.

Un premio meritatissimo, quello che quest’anno è stato assegnato alla ginnasta modicana che può vantare un curriculum di “spessore” e di numerosi successi che hanno attirato l’attenzione della commissione esaminatrice del premio composta dal presidente Alessandro Bracchitta, Pina Di Stefano, Alfina Marino, Alessandro Bongiorno, Maria Monisteri, Sergio Cassisi, Vito Veninata, Claudio Alessandrello, Roberto Chiaramonte, Francesca Giucastro e Giuseppe La Lota.

Un riconoscimento che premia oltre la sua innata passione per la ginnastica artistica e aerobica anche la sua dedizione e il grande impegno.

A contribuire fattivamente ai tanti successi ottenuti da Giulia Cappello c’è sicuramente Maria Stella Vittorio e il suo staff, che allena in maniera costante e puntigliosa l’atleta di punta della Motyka Modica.

“Il premio Padua – dichiara Maria Stella Vittorio – è un ulteriore coronamento di un sogno che si è realizzato solo poco tempo fa, ma dietro questo coronamento, c’è un lavoro meticoloso, infinito, estenuante che però non ha stancato, ne Giulia, ne me. Insieme a Giulia abbiamo vissuto tante piccole grandi gioie: la selezione, il superamento di tale selezione per entrare a far parte della squadra nazionale che avrebbe partecipato ai mondiali, i raduni e la consegna della divisa sono state tutte delle grandi emozioni. Emozioni – continua – a cui non ci si abitua mai, come questa del premio Padua, che si aggiunge alle altre, ma che fa parte dello stesso sogno. Ora – sottolinea – si continua verso il seguito di questo sogno: altre soddisfazioni ci aspettano e che sono già nell’aria del nostro imminente futuro, ma per adesso, per scaramanzia non diciamo nulla. Ce lo assaporiamo, lo sogniamo e lo pianifichiamo con il nostro estenuante ma irresistibile lavoro e con l’aggiunta di una sorpresa. Un altro desiderato sogno che, probabilmente si realizzerà il prossimo settembre e che – conclude il Tecnico Regionale Aerobica della Motyka Modica – aggiungerà un’altra stella nel nostro firmamento, ma ancora per un po’ ce lo terremo solo per noi”.

Il premio “Padua” assegnato a Giulia Cappello è anche un riconoscimento per la Motyka Modica che in questi anni ha permesso una crescita esponenziale della sua ginnasta di punta.

“Non possiamo che ringraziare Giulia e Maria Stella Vittorio per questa escalation di successi e riconoscimenti – spiega la dirigente della Motyka Modica, Arianna Melilli -. Portiamo a casa un premio prestigioso che simboleggia merito ed eccellenza sportiva. Questo – continua -. ci rende orgogliosi e dimostra che in questi 10 anni di attività abbiamo costruito qualcosa di veramente importante. Scrivere la storia – conclude Arianna Melilli – non è una cosa semplice, ma Giulia Cappello, con la sua determinazione e la sua perseveranza si è guadagnata un posto nella bacheca degli atleti più meritevoli, motivo per cui facciamo i complimenti a Giulia e a tutta la Motyka Modica che ha permesso a lei di ottenere tutto quello che ha finora ottenuto”.

Felice ed emozionata dell’importante riconoscimento che le sarà consegnato oggi pomeriggio anche la diretta interessata.

“Ricevere questo riconoscimento – dichiara Giulia Cappello – è per me una grande emozione e un grande onore; questo premio, infatti, rappresenta non solo i risultati ottenuti, ma soprattutto il percorso fatto in tutti questi anni, pieni di sacrifici, impegno e tanta passione. La ginnastica aerobica – continua – è diventata una parte fondamentale della mia vita, non un semplice sport, ma una vera scuola di vita. Mi ha insegnato la disciplina, la costanza, la determinazione e il coraggio, valori fondamentali sia nello sport che nella vita di tutti i giorni. Grazie a questo sport – sottolinea – ho imparato a non mollare nelle sfide più difficili, a gestire le emozioni, a credere di più in me stessa e a dare sempre il meglio di me. Ogni successo non è solo una semplice medaglia, ma rappresenta per me la consapevolezza di essere cresciuta come atleta e come persona, anche i momenti difficili e gli errori sono stati importanti perché mi hanno aiutata a migliorarmi e ad affrontare ogni nuova sfida con più forza e grinta. Voglio ringraziare di cuore – conclude Giulia Cappello – le mie allenatrici e tutto lo staff Motyka per il loro supporto e per aver sempre creduto in me, la mia famiglia per avermi sostenuto e assecondato in ogni mio obbiettivo, i miei compagni di squadra per avermi sempre incoraggiato e tutte le persone che condividono con me questa passione. Questo premio è un’emozione bellissima e unica e rappresenta per me un ulteriore stimolo per continuare a crescere, migliorarmi e inseguire nuovi obbiettivi con la stessa passione e determinazione”.

