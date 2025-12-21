Modica Calcio, il bilancio della Proprietà: “Numeri da record e orgoglio rossoblù. Ora prendiamoci il futuro”

MODICA, 21 Dicembre 2025 – Un girone di andata da incorniciare, una striscia di vittorie impressionante e una finale storica all’orizzonte. La proprietà del Modica Calcio, nelle persone di Mattia Pitino e Luca Gugliotta, traccia il bilancio di fine anno che mescola orgoglio, gratitudine e una chiara chiamata alle armi per l’intera città.

Il 2025 del Modica Calcio si chiude con statistiche che lasciano poco spazio alle interpretazioni:

• 40 punti conquistati al termine del girone di andata.

• 12 vittorie consecutive, che hanno permesso di scavare un solco di +6 sulla seconda in classifica.

• Finale di Coppa Italia Sicilia raggiunta, traguardo storico per il club.

“Presentarsi a fine anno con questi numeri è motivo di grande orgoglio per tutta la società,” dichiarano i vertici del club. “Sono traguardi che nascono da un percorso impeccabile, costruito con umiltà e determinazione, e che testimoniano l’attaccamento viscerale di questo gruppo verso la maglia e la città.”

Nonostante il dominio, la proprietà mantiene i piedi per terra, rendendo onore al valore del campionato: “Ogni partita è stata una battaglia sportiva vera; il valore degli avversari dà ancora più significato a quanto fatto sul campo.”

Il messaggio punta dritto al cuore pulsante di Modica. Nonostante l’entusiasmo crescente, Pitino e Gugliotta sono convinti che il meglio debba ancora venire dal punto di vista del supporto popolare.

La società ritiene che il calore della città possa crescere ulteriormente.

Il nuovo stadio viene indicato come l’arma in più per affrontare un mese di gennaio che si preannuncia “decisivo”.

L’agenda rossoblù per l’inizio del 2026 è già fittissima:

1. Due scontri casalinghi ad alta intensità.

2. La finalissima di Coppa Italia, un appuntamento con la storia.

“Non è dicembre il mese dei verdetti, ma oggi sappiamo di essere noi i padroni del nostro destino,” concludono Pitino e Gugliotta, augurando buone feste a tifosi e sponsor e rilanciando la sfida per un girone di ritorno che si preannuncia esaltante.

