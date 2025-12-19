  • 19 Dicembre 2025 -
  • 19 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, incidente con feriti: ventenne denunciato per guida in stato di ebbrezza

Il giovane è stato trovato con un tasso alcolemico notevolmente superiore ai limiti di legge. Immediato il ritiro della patente da parte dei Carabinieri 
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 19 Dicembre 2025  – Continua l’attività di controllo sulle strade della città da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del capoluogo ibleo, mirata a garantire la sicurezza stradale e a contrastare le condotte di guida pericolose.

Nelle scorse ore, i militari sono intervenuti a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti dei feriti. Durante i rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica, uno dei conducenti, un ragazzo di vent’anni, è stato sottoposto all’accertamento etilometrico.

L’esito del test ha confermato i sospetti dei militari: il giovane è risultato positivo, con un tasso di alcol nel sangue notevolmente superiore alla soglia consentita dalla normativa vigente.

Per il ventenne è scattato immediatamente il deferimento all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. In ottemperanza a quanto previsto dal Codice della Strada, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida, documento che è stato successivamente trasmesso alla Prefettura per l’avvio del procedimento di sospensione.

Come previsto dal quadro legislativo, il grado di responsabilità delle persone coinvolte nel sinistro dovrà essere vagliato nelle competenti sedi giurisdizionali.

© Riproduzione riservata
