Scicli, momenti di tensione in un locale: 36enne aggredisce i Carabinieri

SCICLI, 19 Dicembre 2025 – Serata movimentata nel centro di Scicli, dove l’intervento dei militari dell’Arma si è reso necessario per placare un uomo di 36 anni che, in evidente stato di alterazione, stava disturbando i clienti di un esercizio commerciale.

Tutto è iniziato con la chiamata al numero di emergenza da parte del titolare del locale, preoccupato per il comportamento molesto e aggressivo dell’uomo. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica.

I militari hanno individuato il soggetto nei pressi dell’attività e hanno tentato una mediazione per riportarlo alla calma. Tuttavia, l’uomo ha reagito con estrema violenza: dopo essersi rifiutato di allontanarsi, ha iniziato a spintonare e colpire i Carabinieri, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Data la criticità della situazione e per garantire la massima sicurezza ai numerosi presenti, in supporto ai Carabinieri è intervenuta anche una pattuglia della Guardia di Finanza della Tenenza di Pozzallo. La presenza dei finanzieri ha permesso di isolare l’area e gestire la cornice di sicurezza, evitando che il parapiglia potesse coinvolgere i passanti o causare ulteriori danni.

Dopo una lunga e complessa opera di persuasione, il 36enne è stato finalmente ricondotto alla ragione e convinto a fare rientro presso la propria abitazione. Per la sua condotta violenta e l’opposizione fisica ai militari, l’uomo dovrà ora rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

