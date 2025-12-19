Il Modica Calcio sbarca su RTM: al via le radiocronache ufficiali

MODICA, 19 Dicembre 2025 – Grandi novità per il tifo modicano. A partire da domenica 21 dicembre, il cuore pulsante del Modica Calcio batterà anche sulle frequenze di RTM. Grazie ad una stretta collaborazione con la società, l’emittente trasmetterà integralmente le radiocronache delle partite dei “rossoblù”, garantendo una copertura capillare su più piattaforme.

L’appuntamento: Modica – Mazzarrone

Il debutto del nuovo servizio avverrà questa domenica in occasione della gara interna contro il Mazzarrone. Il collegamento inizierà alle ore 14:25 direttamente dallo stadio “Pietro Scollo”.

Le voci del match

A raccontare la sfida sarà una squadra collaudata di professionisti: Peppe Ragona dallo stadio, con la sua inconfondibile voce, curerà la radiocronaca integrale del match; Luca Basile in studio dalla regia centrale, per gli aggiornamenti dagli altri campi.

Dove ascoltare la partita

La radiocronaca sarà disponibile ovunque per non lasciare solo nessun tifoso, specialmente chi vive lontano da Modica:

Radio: Sulle frequenze di RTM.

Sul canale RTMNEWS.

In streaming su RTMONAIR.IT, accessibile da PC, tablet e smartphone.

Sull’App: RTM Play

Questa iniziativa nasce dalla volontà del Modica Calcio di abbattere le distanze, permettendo anche a chi è impossibilitato a recarsi allo stadio di vivere ogni azione, ogni parata e ogni gol come se fosse in tribuna.

