  • 19 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Dicembre 2025 -
Redazionale | Slider

Il Modica Calcio sbarca su RTM: al via le radiocronache ufficiali

Una nuova partnership tra la società rossoblù e l’emittente storica permetterà ai tifosi di tutta Italia (e oltre) di seguire in diretta le emozioni del campionato
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 19 Dicembre 2025 – Grandi novità per il tifo modicano. A partire da domenica 21 dicembre, il cuore pulsante del Modica Calcio batterà anche sulle frequenze di RTM. Grazie ad una stretta collaborazione con la società, l’emittente trasmetterà integralmente le radiocronache delle partite dei “rossoblù”, garantendo una copertura capillare su più piattaforme.

L’appuntamento: Modica – Mazzarrone

Il debutto del nuovo servizio avverrà questa domenica in occasione della gara interna contro il Mazzarrone. Il collegamento inizierà alle ore 14:25 direttamente dallo stadio “Pietro Scollo”.

Le voci del match

A raccontare la sfida sarà una squadra collaudata di professionisti: Peppe Ragona dallo stadio, con la sua inconfondibile voce, curerà la radiocronaca integrale del match; Luca Basile in studio dalla regia centrale, per gli aggiornamenti dagli altri campi.

Dove ascoltare la partita

La radiocronaca sarà disponibile ovunque per non lasciare solo nessun tifoso, specialmente chi vive lontano da Modica:

Radio: Sulle frequenze di RTM.

Sul canale RTMNEWS.

In streaming su RTMONAIR.IT, accessibile da PC, tablet e smartphone.

Sull’App: RTM Play

Questa iniziativa nasce dalla volontà del Modica Calcio di abbattere le distanze, permettendo anche a chi è impossibilitato a recarsi allo stadio di vivere ogni azione, ogni parata e ogni gol come se fosse in tribuna.

© Riproduzione riservata
586630

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube