Attualità | Ragusa

Ance Ragusa, Rentri, tutte le novità nel corso dell’incontro di ieri

Ragusa, 19 dicembre 2025 – Momento importante dal punto di vista formativo e dei più partecipati, ieri, presso la sede di Ance Ragusa, quello dell’incontro formativo dedicato al RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, organizzato in collaborazione con i tecnici dell’Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale di Palermo.

Nel corso dell’incontro sono stati forniti fondamentali chiarimenti operativi e aggiornamenti normativi sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che introduce significative innovazioni nella gestione e nella digitalizzazione degli adempimenti ambientali.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti l’Arch. Cesare Arangio, Presidente dell’Albo Gestori Ambientali – Sezione Sicilia, Maurizio Morvillo e Giovanni Dolce, della Segreteria della Sezione Regionale Sicilia dell’Albo Gestori Ambientali, che hanno illustrato le modalità di iscrizione al RENTRI, gli obblighi previsti dalla normativa vigente, le tempistiche di attuazione e le principali criticità applicative, rispondendo ai quesiti dei partecipanti e fornendo indicazioni pratiche per una corretta gestione dei flussi informativi.

«Il tema del RENTRI riveste un’importanza strategica per le imprese del nostro settore – ha dichiarato il vice presidente di ANCE Ragusa, Nunzio Rosso all’apertura dei lavori – La conoscenza approfondita della normativa e dei nuovi obblighi in materia di tracciabilità dei rifiuti è fondamentale non solo per garantire la piena conformità alle disposizioni di legge, ma anche per promuovere una gestione più efficiente, trasparente e responsabile dei processi ambientali».

ANCE Ragusa conferma così il proprio impegno nel supportare le imprese associate nel percorso di adeguamento alle nuove disposizioni normative, promuovendo iniziative formative volte a rafforzare la competenza e la consapevolezza sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale.

© Riproduzione riservata
