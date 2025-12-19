Ispica, al via il rifacimento delle strade: finanziamenti dalla Protezione Civile per le vie di fuga

ISPICA, 19 Dicembre 2025 – Grazie a due specifici finanziamenti erogati dalla Protezione Civile Siciliana, sono stati ufficialmente avviati i lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione del manto stradale in diverse arterie nevralgiche del territorio di Ispica.

I lavori riguardano strade che hanno subito un grave deterioramento a causa degli eventi atmosferici avversi degli ultimi tempi. Su segnalazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile, Massimo Dibenedetto, gli interventi si concentreranno sulle principali vie di fuga della città, fondamentali per la sicurezza della popolazione: sistemazione di una parte strategica della via, uscita direzione Modica con rifacimento del manto stradale; uscita direzione Rosolini-Pozzallo con messa in sicurezza del “curvone”.

L’ottenimento di questi fondi rappresenta un traguardo significativo per l’amministrazione comunale. In una nota congiunta, il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Dibenedetto hanno espresso grande soddisfazione:

«Questi finanziamenti certificano il buon lavoro svolto dai nostri uffici e la capacità di questa Amministrazione di reperire risorse esterne. Mettere in sicurezza le strade senza gravare sulle casse comunali è per noi un risultato doppio: si tratta di manutenzioni che sarebbero altrimenti precluse a un Comune in stato di dissesto economico come il nostro.»

L’operazione permette di restituire decoro e sicurezza alla viabilità urbana ed extraurbana, garantendo percorsi efficienti in caso di emergenza, il tutto attraverso fondi regionali che non intaccano il bilancio dell’Ente, a dimostrazione di una programmazione attenta e mirata alla salvaguardia del territorio.

