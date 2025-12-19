Promozione. Il Santa Croce Calcio prepara l’ultima trasferta dell’anno contro lo Scordia

Santa Croce Camerina, 19 dicembre 2025 – Tredicesima giornata del campionato di Promozione girone D e ultima gara del girone d’andata per il Santa Croce calcio che andrà a fare visita alla forte Gymnica Scordia.

Sarà anche l’ultima gara del 2025 per gli uomini di mister Fabio Campanaro che vorranno salutare l’anno che ci sta per lasciare con una prova e un risultato positivo.

Quella contro i rossoblù scordiensi, in questo momento del campionato è un vero scontro diretto per la corsa ai play off, anche se, per entrambe le compagini, separate da sole tre lunghezze in classifica, ogni risultato che uscirà dal campo non sarà del tutto determinate.

Il Santa Croce di mister Campanaro affronterà la gara di domenica con lo stesso piglio delle gare precedenti, vale a dire con un atteggiamento rispettoso nei confronti degli avversari, ma con la concentrazione giusta per riuscire a conquistare qualcosa di positivo.

Naturalmente, l’allenatore biancazzurro è consapevole del valore degli avversari che sono allenati bene da mister Provenzano e che giocano un buon calcio, grazie anche all’ottimo organico a disposizione.

Campanaro per la gara di domenica avrà tutti i suoi uomini a disposizione compreso il neo acquisto Michel Ange Mboa, classe 2000, che potrebbe essere schierato in corso gara.

La gara si giocherà domenica pomeriggio allo stadio ” Aldo Binanti ” di Scordia e avrà inizio alle ore 15.00.

A dirigere l’incontro sarà il signor Carlo Maria Dolenti della sezione arbitrale di Caltanissetta che sarà collaborato dai signori Pennisi e D’Agata della sezione arbitrale di Catania

