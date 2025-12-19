  • 19 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Dicembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Una festa di quartiere per l’inaugurazione di Piazza Marini a Ibla

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 19 dicembre 2025 – “Piazza Marini, un luogo a cui tutti gli abitanti di Ragusa Ibla sono legati – afferma il sindaco, Peppe Cassì – ha una nuova veste. Un intervento di riqualificazione che ha coinvolto la forma stessa della piazza, ora non più in pendenza, così come il verde e l’illuminazione, rendendola più omogenea al contesto. Il risultato è un luogo più adatto alla socializzazione degli studenti e di chi vive il quartiere, ideale anche per accogliere eventi e manifestazioni”.

“Vogliamo restituire la cosiddetta “Piazza Scuole” agli abitanti di Ibla e a tutti i ragusani – afferma l’assessore al Centro storico, Giovanni Gurrieri – con un momento di festa di tutto il quartiere e di chiunque vorrà partecipare. Sarà l’occasione per ringraziare chi ha collaborato a questo intervento, dalla ditta ai progettisti, dall’Ufficio Centri storici ai residenti della zona, ma anche per scambiarci gli auguri di Natale tra musica, danza e degustazioni all’insegna della tradizione”.

© Riproduzione riservata
586671

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube