  19 Dicembre 2025
  19 Dicembre 2025
Ragusa | Sindacale

Confcommercio Ragusa ha approvato il Bilancio consuntivo 2024 e il Preventivo 2026

Il presidente Manenti: “Percorso condiviso e obiettivo comune”
  0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 19 dicembre 2025 – La giunta provinciale di Confcommercio Ragusa ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2024 e il Preventivo 2026, segnando un traguardo significativo che testimonia la solidità del lavoro svolto e la fiducia condivisa nell’azione dell’associazione. Un risultato che riflette non solo una gestione attenta e responsabile, ma anche una visione chiara e inclusiva che continua a coinvolgere un numero crescente di imprese del territorio.

“La partecipazione attenta dei componenti di giunta – ha dichiarato il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – è stato il segno evidente di un percorso condiviso e di un obiettivo comune: rafforzare il ruolo delle imprese e valorizzare il nostro territorio. Tutto questo è possibile grazie alla serietà, alla programmazione e allo spirito di servizio che caratterizzano il nostro operato”.

Manenti ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dalla dirigenza dell’associazione di categoria, evidenziando come i risultati raggiunti siano frutto di un’attenzione costante e di un impegno collettivo. “Soltanto attraverso l’unione – ha continuato – si possono ottenere determinati risultati. L’ulteriore traguardo che celebriamo in queste ore è la dimostrazione concreta del senso di responsabilità che ha coinvolto tutti da vicino, dai membri del direttivo agli associati”.

Guardando al futuro, Confcommercio Ragusa si pone l’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero degli associati, consapevole che la forza dell’associazione risiede nella partecipazione attiva e nella coesione del tessuto imprenditoriale locale. “Le sfide che ci attendono – conclude Manenti – richiedono determinazione e un impegno condiviso. Siamo pronti ad affrontarle con la stessa passione e dedizione che ci hanno portato fino a qui”.

© Riproduzione riservata
586668

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

