Ispica, Sinistra Italiana: «Frenesia amministrativa o urgenza sospetta? Approvata lottizzazione record alla vigilia del TAR»

ISPICA, 19 Dicembre 2025 – Un piano regolatore fermo al 1977, con l’ultima variante risalente al lontano 1983, eppure una velocità burocratica sorprendente quando si tratta di casi specifici. È questa la denuncia che Sinistra Italiana Ragusa rivolge all’amministrazione guidata dal sindaco Innocenzo Leontini, recentemente colpito da una mozione di sfiducia.

Secondo quanto rilevato dal partito, la Giunta Leontini avrebbe approvato un piano di lottizzazione in meno di una settimana dalla conclusione dell’istruttoria. Un record di rapidità amministrativa che stride con decenni di immobilismo nella pianificazione urbanistica della città.

Ciò che Sinistra Italiana mette sotto i riflettori è la tempistica dell’atto: la deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è arrivata appena ventiquattro ore prima che il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) si pronunciasse sul ricorso presentato dal sindaco contro la sfiducia.

«La procedura per l’approvazione di un insediamento turistico in contrada Marina di Marza è, fino a prova contraria, perfettamente legittima – precisa Sinistra Italiana – ma restano i dubbi politici sulla fretta che ha mosso la Giunta in un momento così delicato.»

Un elemento che, secondo il coordinamento provinciale, rende ancora più stringente la domanda sui reali motivi di indifferibilità e urgenza che hanno spinto l’amministrazione a chiudere l’iter proprio durante la pendenza del giudizio al TAR.

«Perché tanta frenesia amministrativa proprio ora?», si chiede Sinistra Italiana. Il sospetto è che la gestione del territorio, anziché seguire una programmazione organica e lungimirante che manca da quarant’anni, proceda per “strappi” improvvisi e urgenze che restano, al momento, prive di una spiegazione convincente per la cittadinanza.

Salva