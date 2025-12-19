Modica: grande partecipazione all’Auditorium Pietro Floridia per la premiazione del Concorso EcoNatale

Modica, 19 dicembre 2025 – Si è svolta ieri, presso l’Auditorium Pietro Floridia gremito in ogni ordine di posti, la cerimonia di premiazione del Concorso EcoNatale, iniziativa dedicata alle scuole del territorio e finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale e del riciclo creativo.

L’edizione 2025 del concorso ha posto particolare attenzione ai RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in linea con il tema della SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti tecnologici e della plastica, sempre più presenti nella vita quotidiana.

A presentare l’evento è stata la dottoressa Luana Zocco di IGM, che ha accompagnato il pubblico lungo l’intero svolgimento della manifestazione. L’apertura del concorso è stata caratterizzata da un suggestivo momento di atmosfera natalizia grazie alle allegre canzoni di Natale eseguite dagli zampognari della Banda Belluardo Risadelli, offerti dal presidente Gianluca Cataldi e dal maestro Corrado Civello. A seguire, la proiezione di due video dedicati alle problematiche legate ai rifiuti RAEE e alla plastica nella vita di tutti i giorni ha introdotto il momento di riflessione, aprendo ufficialmente il convegno e sottolineando l’urgenza di adottare comportamenti più consapevoli e sostenibili. Sul palco sono intervenuti il Sindaco Maria Monisteri, che ha portato i saluti istituzionali ribadendo l’importanza di iniziative educative rivolte alle giovani generazioni, e gli assessori Samuele Cannizzaro e Concetta Spadaro, che hanno evidenziato il valore del concorso come strumento di educazione ambientale e di cittadinanza attiva. Momento centrale della giornata è stata la premiazione dei lavori realizzati, dagli studenti, che con creatività, impegno e sensibilità hanno saputo trasformare materiali di recupero e rifiuti elettronici in vere e proprie opere artistiche a tema natalizio.

Il primo premio è stato assegnato all’Istituto Comprensivo “G. Albo – Giovanni XXIII”, Plesso Centrale, con l’opera dal titolo “Nel villaggio Tech di Babbo Natale”, un progetto capace di coniugare innovazione, fantasia e un forte messaggio di rispetto per l’ambiente.

Il secondo premio è stato assegnato all’Istituto Comprensivo Carlo Amore Piano Gesù Plesso De Amicis.

Il terzo premio è stato assegnato all’Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani Plessi Denaro Papa.

Il premio per maggior conferimento RAEE è andato al Plesso Piano Gesù dell’Istituto Carlo Amore.

Alla consegna dei premi ha preso parte la presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, il vice sindaco, Saro Viola, l’assessore Piero Armenia, il Dec Dario Modica, l’EQ, Enza Di Rosa, Padre Antonello Abbate e Graziano Accetta, referente dell’associazione Plastic Free, a testimonianza della sinergia tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio.

I premi sono stati offerti da IGM, che ha collaborato attivamente con l’Ufficio Ecologia, confermando l’impegno condiviso nella promozione di buone pratiche ambientali e nella diffusione della cultura del riciclo. Il Concorso EcoNatale – ha detto l’assessore Cannizzaro e l’assessore Spadaro – si conferma così un appuntamento di grande valore educativo e sociale per la città di Modica, capace di unire tradizione, spirito natalizio e attenzione concreta alle sfide ambientali del presente e del futuro, ponendo i giovani al centro di un percorso di crescita consapevole e responsabile.

«Il Concorso EcoNatale – ha detto il Sindaco Maria Monisteri – rappresenta un esempio concreto di come sia possibile educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente attraverso la creatività e la partecipazione attiva delle scuole. Iniziative come questa rafforzano il senso civico dei nostri ragazzi e contribuiscono a costruire una comunità più consapevole e responsabile, capace di affrontare con serietà le sfide ambientali del nostro tempo».

«La corretta gestione dei RAEE e la riduzione dei rifiuti – ha sottolineato l’assessore Samuele Cannizzaro- sono temi centrali nelle politiche ambientali dell’Amministrazione. Con EcoNatale abbiamo voluto coinvolgere i più giovani in un percorso educativo che unisce informazione, sostenibilità e creatività. Il grande entusiasmo dimostrato dagli studenti conferma che investire sull’educazione ambientale è la strada giusta per un futuro più sostenibile».

Salva