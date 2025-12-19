Natale sicuro: la Guardia di Finanza sequestra oltre 13.300 articoli irregolari a Ragusa, Vittoria, Pozzallo e Scicli

RAGUSA, 19 Dicembre 2025 – Con l’approssimarsi delle festività, si intensifica l’attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa a tutela dei consumatori. In una recente operazione di controllo del territorio, i finanzieri hanno sottratto al mercato 13.364 prodotti a tema natalizio potenzialmente pericolosi, denunciando irregolarità amministrative in diverse attività commerciali della provincia.

L’operazione ha interessato diverse località del ragusano, con interventi mirati nei comuni di Ragusa, Vittoria, Pozzallo e Scicli. Il piano d’azione è stato focalizzato sulla verifica degli standard di sicurezza dei prodotti messi in vendita, con particolare attenzione a d oggetti ornamentali e decorazioni natalizie, giocattoli destinati ai più piccoli.

Gli articoli sequestrati, già esposti sugli scaffali e pronti per l’acquisto, sono risultati privi delle indicazioni essenziali previste dal Codice del Consumo. Nello specifico, mancavano: istruzioni e precauzioni d’uso, indicazione dei materiali utilizzati, descrizioni in lingua italiana, fondamentali per escludere la presenza di sostanze tossiche, nocive o allergeniche.

I quattro titolari delle attività coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative rilevate. Le sanzioni previste per questo tipo di irregolarità sono pesanti: l’importo massimo può raggiungere i 25.823 euro.

L’intervento della Guardia di Finanza iblea sottolinea il costante impegno del Corpo nel contrastare la vendita di prodotti non conformi. L’obiettivo è duplice: da un lato proteggere la salute dei cittadini, dall’altro tutelare le imprese regolari che subiscono la concorrenza sleale di chi immette sul mercato merce a basso costo prodotta senza rispettare gli standard di sicurezza europei.

Salva