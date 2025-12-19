  • 19 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo | Ragusa | Scicli | Vittoria

Natale sicuro: la Guardia di Finanza sequestra oltre 13.300 articoli irregolari a Ragusa, Vittoria, Pozzallo e Scicli

Controlli a tappeto in tutta la provincia: nel mirino giocattoli e decorazioni privi delle certificazioni di sicurezza. Segnalati quattro commercianti
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 19 Dicembre 2025 – Con l’approssimarsi delle festività, si intensifica l’attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa a tutela dei consumatori. In una recente operazione di controllo del territorio, i finanzieri hanno sottratto al mercato 13.364 prodotti a tema natalizio potenzialmente pericolosi, denunciando irregolarità amministrative in diverse attività commerciali della provincia.

L’operazione ha interessato diverse località del ragusano, con interventi mirati nei comuni di Ragusa, Vittoria, Pozzallo e Scicli. Il piano d’azione è stato focalizzato sulla verifica degli standard di sicurezza dei prodotti messi in vendita, con particolare attenzione a d oggetti ornamentali e decorazioni natalizie, giocattoli destinati ai più piccoli.

Gli articoli sequestrati, già esposti sugli scaffali e pronti per l’acquisto, sono risultati privi delle indicazioni essenziali previste dal Codice del Consumo. Nello specifico, mancavano: istruzioni e precauzioni d’uso, indicazione dei materiali utilizzati, descrizioni in lingua italiana, fondamentali per escludere la presenza di sostanze tossiche, nocive o allergeniche.

I quattro titolari delle attività coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative rilevate. Le sanzioni previste per questo tipo di irregolarità sono pesanti: l’importo massimo può raggiungere i 25.823 euro.

L’intervento della Guardia di Finanza iblea sottolinea il costante impegno del Corpo nel contrastare la vendita di prodotti non conformi. L’obiettivo è duplice: da un lato proteggere la salute dei cittadini, dall’altro tutelare le imprese regolari che subiscono la concorrenza sleale di chi immette sul mercato merce a basso costo prodotta senza rispettare gli standard di sicurezza europei.

© Riproduzione riservata
586618

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube