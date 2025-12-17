Scicli, scatta il piano sicurezza per le feste: sequestrati oltre 100 kg di botti illegali

Scicli, 17 Dicembre 2025 – In vista delle festività di fine anno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno intensificato i controlli su tutto il territorio per contrastare la vendita di materiale pirotecnico pericoloso. L’operazione più significativa è stata condotta dai militari della Tenenza di Scicli, supportati dalle unità cinofile di Nicolosi, portando alla denuncia di due persone e al sequestro di un ingente quantitativo di esplosivi.

Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio deposito illegale gestito da un 47enne sciclitano. Tra il materiale rinvenuto figurano: 50 artifizi artigianali di varia natura, 6 “bombe carta” (le cosiddette “cipolle”), ordigni ad altissimo potenziale distruttivo e oltre un quintale di polvere da sparo in un garage.

Un secondo controllo ha rivelato uno scenario ancora più allarmante all’interno del garage di un 56enne del posto. I militari hanno sequestrato 110 kg di fuochi pirotecnici (batterie e fontane) e 26 petardi artigianali.

Secondo le analisi tecniche degli specialisti, il materiale sequestrato presentava una carica esplosiva quattro volte superiore ai limiti consentiti dalla legge, rappresentando un gravissimo rischio per l’incolumità pubblica.

Entrambi i soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa sui materiali esplodenti.

“La finalità di questi servizi — spiegano dal Comando — è prevenire incidenti che spesso coinvolgono anche minori e ridurre la circolazione di prodotti non certificati che minacciano la sicurezza delle nostre comunità durante il periodo natalizio.”

