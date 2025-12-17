Solidarietà a Modica: sabato 20 dicembre la raccolta alimentare della Misericordia

MODICA, 17 Dicembre 2025 – Un Natale più sereno per le famiglie fragili del territorio. È questo l’obiettivo della Misericordia di Modica, che per l’intera giornata di sabato 20 dicembre promuove una raccolta alimentare straordinaria presso il supermercato “Le Liccumie”.
Dalle ore 8:30 alle 20:30, i volontari con la storica divisa giallo-azzurra accoglieranno i clienti per raccogliere beni di prima necessità. L’iniziativa mira a riempire il magazzino della solidarietà dell’associazione, che si occupa direttamente della distribuzione dei viveri alle famiglie modicane che stanno attraversando un momento di difficoltà economica.
“Ogni piccolo gesto può fare una grande differenza” – spiegano dalla Misericordia – “Collaborando, possiamo trasformare la spesa quotidiana in un regalo concreto per chi ha più bisogno”.