Attualità | Ragusa

Visita del Generale di Brigata Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, al Comando Provinciale di Ragusa

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 17 dicembre 2025 – Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, nel pomeriggio del 16 dicembre si è recato in visita al Comando Provinciale di Ragusa per lo scambio di auguri per le festività natalizie.

L’Ufficiale Generale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Carmine Rosciano, dagli Ufficiali, dai Comandanti di Stazione, da una rappresentanza di militari della provincia iblea e da una rappresentanza della Sezione A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) di Ragusa.

All’incontro hanno partecipato anche i Comandanti dei reparti speciali, NAS e NIL, presenti in provincia.

Nel corso della visita il Generale Del Monaco ha formulato gli auguri di buone feste ai Carabinieri della provincia, estendendoli anche alle famiglie dei militari, e li ha ringraziati per l’impegno profuso quotidianamente nell’espletamento dei servizi e per l’importante funzione di rassicurazione sociale che da sempre i Carabinieri svolgono.

In particolare il Comandante della Legione Carabinieri ha espresso il suo apprezzamento per la professionalità dimostrata ed i risultati conseguiti nel corso dell’anno che sta per concludersi. Risultati, ha sottolineato, riconosciuti non solo dall’Autorità Giudiziaria e dalle Istituzioni locali, ma anche dalla cittadinanza, che manifesta da sempre stima e riconoscenza verso l’operato dei Carabinieri.

Parole di gratitudine sono state formulate dal Comandante della Legione anche per i rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, custodi della storia e dei valori dell’Arma.

© Riproduzione riservata
586410

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

