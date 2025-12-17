Modica, paura in Contrada Piano Ceci: auto si ribalta dopo un malore, illeso il conducente

Modica, 17 Dicembre 2025 – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente autonomo verificatosi ieri mattina a Modica, precisamente in Contrada Piano Ceci. Un uomo di circa 40 anni, alla guida di una Fiat Doblò, è stato protagonista di una carambola spettacolare che ha tenuto col fiato sospeso i passanti e i residenti della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava procedendo lungo la carreggiata quando, improvvisamente, avrebbe accusato un malore. La perdita di sensi ha reso il veicolo fuori controllo: il mezzo ha invaso la corsia opposta, schiantandosi violentemente contro il muro di delimitazione laterale.

L’impatto, particolarmente energetico, ha fatto sì che il Doblò rimbalzasse verso il centro della strada, finendo per ribaltarsi su un fianco.

Nonostante la gravità della dinamica e i danni evidenti riportati dal veicolo, l’uomo, infatti, è uscito dall’abitacolo completamente illeso, riportando solo un forte stato di shock ma nessuna ferita significativa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire il traffico, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di rimozione del veicolo e di messa in sicurezza della carreggiata.

Salva