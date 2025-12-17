  • 17 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Dicembre 2025 -
Cronaca | Modica

Modica, paura in Contrada Piano Ceci: auto si ribalta dopo un malore, illeso il conducente

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 17 Dicembre 2025 – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente autonomo verificatosi ieri mattina a Modica, precisamente in Contrada Piano Ceci. Un uomo di circa 40 anni, alla guida di una Fiat Doblò, è stato protagonista di una carambola spettacolare che ha tenuto col fiato sospeso i passanti e i residenti della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava procedendo lungo la carreggiata quando, improvvisamente, avrebbe accusato un malore. La perdita di sensi ha reso il veicolo fuori controllo: il mezzo ha invaso la corsia opposta, schiantandosi violentemente contro il muro di delimitazione laterale.

L’impatto, particolarmente energetico, ha fatto sì che il Doblò rimbalzasse verso il centro della strada, finendo per ribaltarsi su un fianco.

Nonostante la gravità della dinamica e i danni evidenti riportati dal veicolo, l’uomo, infatti, è uscito dall’abitacolo completamente illeso, riportando solo un forte stato di shock ma nessuna ferita significativa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire il traffico, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di rimozione del veicolo e di messa in sicurezza della carreggiata.

© Riproduzione riservata
586401

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube