Politica | Ragusa

Sanzioni legate al ritardo negli orari di accesso al cimitero comunale di Ragusa. La denuncia del Consigliere Firrincieli

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 17 dicembre 2025 – Il consigliere comunale Sergio Firrincieli ha presentato un atto di indirizzo volto a modificare il regolamento comunale sui servizi cimiteriali, evidenziando un’applicazione poco consona delle sanzioni legate ai ritardi negli orari di accesso, soprattutto con riferimento all’arrivo dei feretri, dopo un funerale, al cimitero comunale.

Secondo quanto esposto dal consigliere Firrincieli, la norma attualmente in vigore prevede una sanzione per coloro che superano l’orario limite delle 16,30. Tuttavia, questa disposizione risulta penalizzante per le famiglie e per le agenzie di onoranze funebri, poiché i ritardi possono verificarsi per ragioni indipendenti dalla loro volontà. “I motivi per cui si può arrivare in ritardo sono numerosi”, afferma Firrincieli, “immaginiamo, ad esempio, i funerali di giovani e di persone conosciute o molto apprezzate a cui numerosi cittadini vogliono fare sentire la propria presenza nella dipartita, proprio durante le esequie, e confortare la famiglia. Cosa direbbero i parenti? Che hanno fretta e allontanano le persone perché si devono sbrigare per arrivare in tempo al cimitero?”.

L’atto di indirizzo è stato presentato al sindaco di Ragusa, Peppe Cassí, all’assessore ai servizi cimiteriali, al dirigente di settore arch. Gaetano Brex. Firrincieli chiede una revisione del regolamento, sostenendo come sia ingiusto applicare sanzioni per ritardi minimi di pochi minuti, come 3, 4, 8 o 10, che possono derivare da cause non imputabili né alle famiglie né ai servizi funebri. Il consigliere sottolinea la necessità di un approccio più flessibile e umano nella gestione di tali situazioni, evitando di trasformare il regolamento in un mero strumento per fare cassa a discapito del dolore e delle difficoltà logistiche delle famiglie in lutto.

