Attualità | Modica | Slider

Il modicano Matteo Barone riceve il prestigioso titolo di “Maestro del Gelato” 2026

Modica, 17 Dicembre 2025 – – Il panorama dell’arte gelatiera italiana celebra un nuovo traguardo di eccellenza. Matteo Barone, titolare di “Gusto Unico” nella frazione modicana Frigintini, è stato ufficialmente insignito del titolo di Maestro del Gelato 2026 da parte di SaporiamoItalia.

Il riconoscimento, conferito attraverso una targa d’onore, certifica l’altissima qualità e la dedizione artigianale che contraddistinguono la produzione di Barone. Il marchio “SaporiamoItalia” è un ente ufficialmente registrato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il che conferisce al premio un valore istituzionale di rilievo nazionale.
Il titolo di “Maestro del Gelato” non è solo un’onorificenza, ma un sigillo di garanzia per i consumatori. Il premio riconosce la capacità di innovare mantenendo salde le radici della tradizione, l’uso di ingredienti d’eccellenza che valorizzano il territorio italiano; il rigore nei processi di lavorazione che garantisce un prodotto sano e genuino.

1 commento su “Il modicano Matteo Barone riceve il prestigioso titolo di “Maestro del Gelato” 2026”

  1. AMO MODICA

    Qua la qualità non è più un’eccezione, lavorare bene porta sempre risultati.
    Una bella passeggiata fino a Frigintini per gustare un grande gelato 🍨
    Frigintini dove tutto è a misura d’uomo
    Poco traffico strade larghe , abitazioni con giardino , negozi,
    È proprio un bel posto !

    4

