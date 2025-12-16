  • 16 Dicembre 2025 -
Comiso | Politica

Comiso. Consegnati i lavori per la realizzazione del parcheggio antistante l’isituto Carducci

Tempo di lettura: 2 minuti

Sono stati Consegnati i lavori per la realizzazione del parcheggio antistante l’isituto Carducci a Comiso.
“Comiso è attualmente un cantiere aperto con i lavori pubblici attuali, afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cassibba.
“Abbiamo consegnato dunque i lavori per la realizzazione del parcheggio funzionale all’istituto Carducci, per un importo complessivo di 230.000 euro ottenuti con un finanziamento regionale dell’assessorato Infrastrutture e Mobilità. A tal riguardo, va ringraziato l’On. Assenza che ha seguito tutto l’iter del finanziamento – spiega Cassibba-. Si tratta di un’opera necessaria poichè tutto il terreno di circa 3300 metri quadrati, è impervio, pericoloso e sdruciolevole sopratutto quando piove. Il progetto che andremo a realizzare e che avrà la durata di sei mesi invece, è ambizioso, nonchè degno di una città evoluta. Nel terreno infatti – ancora Roberto Cassibba – verranno creati 80 posti di cui quattro destinati alle persone diversamente abili, e alcuni stalli per gli scooter degli studenti. Sono previste inoltre due corsie, per entrare e per uscire, parcheggi in due filari centrali ed uno laterale, impianto per l’illuminazione , marciapiedi interni, pavimentazione in asfalto, segnaletica e piantumazione di alberi nella parte esterna. Quest’opera – dichiara l’assessore Cassibba – si aggiunge agli altri dieci cantieri attualmente aperti in città, dove al primo posto, c’è una particolare attenzione per gli edifici scolastici. Basti ricordare i lavori di ristrutturazione e massa in sicurezza dell’asilo Mazzini, il rifacimento in situ della scuola Pirandello, l’asilo nido del viale della Resistenza, l’asilo comunale di Monserrato e quello di Pedalino. Per passare poi alle opere destinate a tutta la città come ad esempio la realizzazione della rete fognante in contrada Bellona, l’illuminazione della via XXV aprile a Pedalino, il prolungamento della via Basento sempre a Pedalino, e la sistemazione di via degli Ontani e via Grassi. Naturalmente, c’è ancora tanto nel piano triennale delle opere pubbliche, e questo ci rende orgogliosi di ciò che stiamo realizzando per la nostra città. Comiso oggi – ancora Cassibba – si può considerare un cantiere aperto le cui opere saranno consegnate ai Comisani da questa amministrazione. Non mi resta dunque che rivolgere un ringraziamento agli uffici preposti per la disponibilità e la capacità di presentare progetti ammessi a finanziamento. Nello specifico, ringrazio il geom. Licata che ha redatto il progetto, il direttore dei lavori, geom. Meli, il RUP, l’ing. Micieli, e l’impresa aggiudicataria, Nigita Infrastrutture”.

© Riproduzione riservata
586322

