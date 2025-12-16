ECONATALE 2025: a Modica un Natale sostenibile tra educazione ambientale e lotta allo spreco

Modica, 16 dicembre 2025 – La Città di Modica, attraverso l’Assessore all’Ecologia e alle Politiche Ambientali Samuele Cannizzaro e l’Ufficio Ecologia, promuove ECONATALE 2025, un’iniziativa che unisce il messaggio natalizio ai valori della sostenibilità ambientale e della riduzione dei rifiuti. L’evento si inserisce nel quadro della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e vede la collaborazione di IGM Rifiuti Industriali e del progetto Modica Si Differenzia, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e giovani generazioni sull’importanza del corretto conferimento dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Tema dell’edizione 2025 è “Accendi il valore, spegni lo spreco”, un invito concreto a riconoscere il valore delle risorse, a ridurre gli sprechi e a promuovere comportamenti responsabili, soprattutto durante il periodo delle festività. Momento centrale di ECONATALE 2025 sarà la premiazione del Concorso RAEE per le scuole, che si terrà giovedì 18 dicembre 2025 presso l’Auditorium P. Floridia, in piazza Matteotti. Il concorso ha coinvolto gli istituti scolastici del territorio in un percorso educativo volto a stimolare creatività, consapevolezza ambientale e attenzione al riciclo dei dispositivi elettronici. Attraverso ECONATALE 2025 – sottolinea l’assessore Cannizzaro – l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura ambientale condivisa, nella convinzione che l’educazione e la partecipazione attiva delle scuole siano strumenti fondamentali per costruire una città più sostenibile e responsabile.

Salva