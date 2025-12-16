  • 16 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Dicembre 2025 -
Modica

ECONATALE 2025: a Modica un Natale sostenibile tra educazione ambientale e lotta allo spreco

Il 18 dicembre la premiazione del Concorso RAEE dedicato alle scuole
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 16 dicembre 2025 – La Città di Modica, attraverso l’Assessore all’Ecologia e alle Politiche Ambientali Samuele Cannizzaro e l’Ufficio Ecologia, promuove ECONATALE 2025, un’iniziativa che unisce il messaggio natalizio ai valori della sostenibilità ambientale e della riduzione dei rifiuti. L’evento si inserisce nel quadro della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e vede la collaborazione di IGM Rifiuti Industriali e del progetto Modica Si Differenzia, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e giovani generazioni sull’importanza del corretto conferimento dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Tema dell’edizione 2025 è “Accendi il valore, spegni lo spreco”, un invito concreto a riconoscere il valore delle risorse, a ridurre gli sprechi e a promuovere comportamenti responsabili, soprattutto durante il periodo delle festività. Momento centrale di ECONATALE 2025 sarà la premiazione del Concorso RAEE per le scuole, che si terrà giovedì 18 dicembre 2025 presso l’Auditorium P. Floridia, in piazza Matteotti. Il concorso ha coinvolto gli istituti scolastici del territorio in un percorso educativo volto a stimolare creatività, consapevolezza ambientale e attenzione al riciclo dei dispositivi elettronici. Attraverso ECONATALE 2025 – sottolinea l’assessore Cannizzaro – l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura ambientale condivisa, nella convinzione che l’educazione e la partecipazione attiva delle scuole siano strumenti fondamentali per costruire una città più sostenibile e responsabile.

© Riproduzione riservata
586317

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube