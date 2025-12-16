Successo per il 10 Corso di Alfabetizzazione per Stranieri con indirizzo lavorativo a Ragusa

Ragusa, 16 dicembre 2025 – Si è tenuta sabato 13 dicembre 2025 la cerimonia di chiusura del “10° Corso di Alfabetizzazione per Stranieri con indirizzo lavorativo”, un’iniziativa promossa e organizzata dal coordinamento ADRA di Ragusa in collaborazione con la società Sycurvita Srl, attiva nel settore della Sicurezza sui luoghi di lavoro.

La cerimonia ha avuto luogo presso la Chiesa Cristiana Avventista di Ragusa in Via Australia, a partire dalle ore 10:00, e ha segnato il decimo anniversario di questo importante progetto di inclusione sociale e lavorativa.

L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali, che hanno sottolineato l’importanza del progetto per l’integrazione sul territorio. Dopo i saluti del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, sono intervenuti l’assessore allo Sviluppo di Comunità, Giovanni Iacono che ogni anno segue l’iniziativa e l’assessora all’Inclusione, Elvira Adamo, a testimonianza del supporto del Comune di Ragusa all’iniziativa.

Il Direttore del Corso, Giorgio Bella, insieme al Coordinamento ADRA di Ragusa, ha presentato i partecipanti a cui sono stati consegnati gli attestati conseguiti.

Un momento particolarmente toccante è stato dedicato alle testimonianze di alcuni ragazzi che hanno partecipato ai corsi precedenti e che, grazie al progetto, sono oggi pienamente inseriti nel contesto lavorativo, a riprova dell’efficacia del percorso formativo.

Il corso, che ha avuto inizio giovedì 13 novembre c.a., è stato interamente indirizzato all’inserimento nel mondo del lavoro, fornendo le certificazioni necessarie e obbligatorie ai sensi del D.LGS. 81 del 2008 e SMI in materia di sicurezza.

Tra le materie trattate in questo mese di lezioni:

– Lezioni frontali di italiano e attività connesse.

– Corso di Alimentarista (ex HACCP).

– Corso di Addetto alla Conduzione di Carrelli semoventi con uomo a bordo (Mulettista).

– Corso base per i lavoratori e corso informativo di sensibilizzazione secondo procedura BLSD.

Inoltre, è stata svolta un’attività conoscitiva del territorio e della città.

Il progetto è stato reso gratuito per tutti i partecipanti grazie al finanziamento quasi totale di ADRA ITALIA e al contributo di associazioni e sponsor, tra cui Sportello 360°, E-MECCA TRONICA , ed evolving italia srl.

