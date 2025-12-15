  • 15 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Dicembre 2025 -
Politica | Vittoria

Zone Blu a Vittoria. Rideterminazione degli stalli e nuova gestione delle aree di sosta a pagamento

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 15 dicembre 2025 – Il Comune di Vittoria avvia la rideterminazione degli stalli di sosta e la riorganizzazione della gestione delle aree di parcheggio a pagamento (Zona Blu) nei centri di Vittoria e Scoglitti, nell’ambito delle politiche di miglioramento della mobilità urbana e della regolamentazione della circolazione veicolare.
Il provvedimento, predisposto dalla Direzione Polizia Municipale , si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione urbana e revisione del Piano della Mobilità Sostenibile, con l’obiettivo di garantire una maggiore rotazione dei veicoli, migliorare l’accessibilità alle aree centrali e sostenere le attività commerciali.
La sosta a pagamento si conferma uno strumento essenziale per razionalizzare l’uso degli spazi pubblici, disincentivare la sosta prolungata e favorire una distribuzione più equa dei posti auto.
A Vittoria sono previsti 1.004 stalli di sosta a pagamento, attivi nei giorni feriali nelle fasce orarie 09:00–13:00 e 16:00–20:00, con tariffa pari a € 0,90 l’ora.
A Scoglitti gli stalli di sosta a pagamento sono 278, attivi sia nei giorni feriali che festivi, secondo le fasce orarie stabilite. Nei giorni di sabato e festivi la sosta è regolamentata dalle 16:00 alle 02:00, mentre nei periodi di maggiore afflusso è prevista la fascia 09:00–02:00, con tariffa di € 1,30 l’ora o € 7,00 giornalieri.
Sono confermati gli abbonamenti mensili, trimestrali e annuali riservati a residenti, titolari e dipendenti di attività commerciali e di servizio operanti nelle zone interessate.
Tra le novità introdotte dal provvedimento, l’esenzione dal pagamento del ticket per i veicoli alimentati esclusivamente a motore elettrico, ai quali verrà rilasciato uno specifico pass dedicato. Viene inoltre istituito il “pass rosa”, riservato alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino a due anni di età, che consentirà la sosta gratuita secondo le modalità previste.
“La riorganizzazione della sosta a pagamento è un intervento necessario per migliorare la mobilità urbana e garantire una maggiore rotazione dei veicoli, soprattutto nelle aree più frequentate. Con questo provvedimento puntiamo a rendere il sistema più ordinato ed equo, tutelando residenti, attività commerciali e categorie più fragili, e accompagnando i processi di riqualificazione e sviluppo di Vittoria e Scoglitti”, – ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.
L’Amministrazione Comunale conferma così il proprio impegno a rendere il sistema della sosta ordinato, efficiente e rispondente alle esigenze di cittadini, residenti e visitatori.

© Riproduzione riservata
586232

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube