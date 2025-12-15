  • 15 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Dicembre 2025 -
Senza categoria

A Modica riapre la Chiesa di Santa Margherita

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 15 dicembre 2025 – Dopo anni di chiusura per interventi di manutenzione riapre al culto la Chiesa di S. Margherita sita nell’omonimo quartiere. Sarà un momento importante per le comunità di S. Margherita e S. Maria di Betlem, ma in generale per i fedeli modicani, che si potranno riappropriare di una delle più importanti chiese “minori” della città. S. Margherita fa parte, infatti, di quell’arcipelago di piccole chiese, che si trovano nei quartieri di Modica, che hanno custodito nei decenni comunità parrocchiali attive e dinamiche che si sono spese in attività e iniziative oltre che religiose anche sociali.
Oggi più di ieri, con la crisi incessante dei centri storici delle città d’arte come Modica, la riapertura di un monumento religioso e storico come la Chiesa di S. Margherita rappresenta un’azione attiva contro il decadimento dei quartieri stessi.

La Solenne Celebrazione sarà presieduta dal Sac. Gianni Roccasalvo parroco di S. Maria di Betlem e della Parrocchia di S. Margherita che ha coordinato, insieme alla comunità parrocchiale, gli ultimi lavori per la riapertura della chiesa.

Il quartiere “S. Margherita” rappresenta una parte importante di Modica Bassa, riferiscono dalla Parrocchia, la possibilità di poter nuovamente celebrare le funzioni religiose e di poter utilizzare i locali annessi rappresenta un passo importante per valorizzare il quartiere e ricominciare un cammino di fede che si era ormai interrotto dai tempi della pandemia.

La S. Messa di riapertura avverrà Martedì 30 Dicembre alle ore 18.00.

© Riproduzione riservata
586228

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube