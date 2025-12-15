  • 15 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

Progetto “Salpiamo”. Secondo appuntamento al Teatro Garibaldi di Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 15 dicembre 2025 – Prosegue la campagna di sensibilizzazione e informazione promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Ragusa. Nell’ambito delle attività dell’U.O.C. di Psichiatria di Modica, sabato 20 dicembre, al Teatro Garibaldi di Modica, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Artemisia la pittora”, di e con Giulia Guastella.
Lo spettacolo, aperto alla cittadinanza, rientra nel progetto “Salpiamo”, finalizzato alla promozione della salute mentale e al contrasto dello stigma attraverso strumenti culturali e di partecipazione. La rappresentazione propone una riflessione sui pregiudizi e sugli stereotipi legati alla “diversità”, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della salute mentale.

© Riproduzione riservata
586239

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube