Progetto “Salpiamo”. Secondo appuntamento al Teatro Garibaldi di Modica

Modica, 15 dicembre 2025 – Prosegue la campagna di sensibilizzazione e informazione promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Ragusa. Nell’ambito delle attività dell’U.O.C. di Psichiatria di Modica, sabato 20 dicembre, al Teatro Garibaldi di Modica, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Artemisia la pittora”, di e con Giulia Guastella.

Lo spettacolo, aperto alla cittadinanza, rientra nel progetto “Salpiamo”, finalizzato alla promozione della salute mentale e al contrasto dello stigma attraverso strumenti culturali e di partecipazione. La rappresentazione propone una riflessione sui pregiudizi e sugli stereotipi legati alla “diversità”, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della salute mentale.

