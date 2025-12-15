  • 15 Dicembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ance Ragusa, Rentri, giovedì un importante seminario formativo

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 15 dicembre 2025 – Si terrà giovedì 18 dicembre 2025, a partire dalle ore 9.00, presso la sede di ANCE Ragusa (Sala Conferenze, Viale dei Platani 34/B – 8° piano), il seminario formativo dal titolo “ULTIMA FERMATA!…il FIR digitale dopo il 13 febbraio 2026”, dedicato al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

L’iniziativa nasce dall’esigenza di supportare le imprese edili nel percorso di adeguamento alle nuove disposizioni normative introdotte con il RENTRI, che hanno modificato in modo significativo la gestione dei rifiuti da demolizione, degli scarti di lavorazione e dei materiali movimentati nei cantieri. Una corretta applicazione delle procedure rappresenta un elemento essenziale per garantire la conformità alla normativa ambientale e ridurre il rischio di sanzioni amministrative.

Nel corso del seminario verrà fornito un quadro aggiornato di riferimento, con approfondimenti su: normativa vigente; tempistiche di adesione e obblighi per le imprese; nuova modulistica digitale e funzionamento dei registri; procedure operative.

L’evento prevede la proiezione di slide dimostrative sull’utilizzo della piattaforma RENTRI e un momento di confronto diretto con i relatori sulle principali criticità applicative riscontrate dalle aziende.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli. Interverranno come relatori il dott. Guido Barcellona, Segretario Generale della CCIAA di Palermo ed Enna, Maurizio Morvillo e Giovanni Dolce della Segreteria della Sezione Regionale Sicilia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. “L’incontro – spiega Firrincieli – rappresenta un’importante occasione di aggiornamento tecnico e normativo per le imprese del settore delle costruzioni, chiamate ad affrontare il passaggio definitivo alla gestione digitale della tracciabilità dei rifiuti. Con l’introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), per le Imprese edili è cambiato in modo significativo la modalità di gestione dei rifiuti di demolizione, degli scarti di lavorazione e dei materiali movimentati in cantiere. Conoscere le procedure significa garantire conformità normativa e soprattutto la riduzione dei rischi sanzionatori a cui si incorre. L’evento ha l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato toccando aspetti determinanti come: quadro normativo di riferimento; tempistiche di adesione ed obblighi per le Imprese; nuova modulistica digitale e funzionamento dei registri; procedure operative.

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 12.00.

© Riproduzione riservata


