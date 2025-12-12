Acate. Trovato con fucile a canne mozze e pistola modificata. Arrestato dalla Polizia

Acate, 12 Dicembre 2025 – Un uomo di 45 anni residente ad Acate, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria a seguito di una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di un arsenale illegale, comprendente armi clandestine e ordigni esplosivi.

Il pregiudicato è indagato per i reati di detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione, detenzione illegale di arma alterata, detenzione illegale di ordigni esplosivi e detenzione illegale di munizioni.

L’attività investigativa, condotta con attenzione dagli operatori della Polizia di Stato sul territorio, ha portato gli agenti a eseguire una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo.

La scoperta è avvenuta in un vano della cucina, dove l’uomo aveva accuratamente occultato l’intero materiale illegale. Nello specifico, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato: Un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa, rendendolo a tutti gli effetti un’arma clandestina; una pistola semiautomatica a salve, che era stata sapientemente modificata per poter esplodere cartucce calibro 9; complessivamente 32 cartucce di vario calibro (12, 9 e 7.65); due ordigni esplosivi artigianali.

Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato dagli agenti. Il 45enne è stato quindi tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini sono in corso per determinare l’eventuale utilizzo delle armi e per risalire alla provenienza di questo pericoloso arsenale.

